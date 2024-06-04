Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить - 04.06.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить
Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить - 04.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить
Даже во времена "холодной войны" межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Тогда после первого удара вывести из строя весь ядерный арсенал противника было невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T04:00
2024-06-04T04:00
новости
россия
украина
запад
ростислав ищенко
ракетный удар
ядерное оружие
ядерная безопасность
холодная война
компьютер
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Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Уже были случаи, когда компьютер ошибочно выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было, рассказал эксперт.Даже в 1970–1980-е годы межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Учитывая гиперзвуковое оружие и дежурство подводных лодок вблизи берегов вероятного противника, добавил он.Сейчас у России примерно 4-5 тысяч носителей и 7 тысяч боеголовок. Это количество можно серьезно уменьшить за счет первого пропущенного удара, считает обозреватель. А потом, учитывая, что что-то не взлетит, а что-то собьет система ПРО, в цель попадет не так много. Так теоретически можно выиграть ядерную войну, отметил политолог."Таким образом, совокупность этих факторов подталкивает стороны к ядерному удару в невыясненной ситуации. Если ситуация непонятна, лучше ударить в ответ, чем пропустить удар. Поэтому опасность ядерного конфликта резко повышается", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины
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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, ракетный удар, ядерное оружие, ядерная безопасность, холодная война, компьютер, арсенал, война
Новости, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, ракетный удар, Ядерное оружие, ядерная безопасность, холодная война, компьютер, арсенал, война

Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить

04:00 04.06.2024
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Public domain
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Даже во времена "холодной войны" межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Тогда после первого удара вывести из строя весь ядерный арсенал противника было невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Уже были случаи, когда компьютер ошибочно выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было, рассказал эксперт.
Даже в 1970–1980-е годы межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Учитывая гиперзвуковое оружие и дежурство подводных лодок вблизи берегов вероятного противника, добавил он.
"Повторюсь, такие ситуации были в холодную войну. Но тогда уровень доверия был больше. И тогда ядерные арсеналы были значительно больше (на десятки тысяч боеголовок и носителей). Тогда не так боялись первого обезоруживающего удара, потому что вывести из строя весь ядерный арсенал противника было невозможно", - отметил Ищенко.
Сейчас у России примерно 4-5 тысяч носителей и 7 тысяч боеголовок. Это количество можно серьезно уменьшить за счет первого пропущенного удара, считает обозреватель. А потом, учитывая, что что-то не взлетит, а что-то собьет система ПРО, в цель попадет не так много. Так теоретически можно выиграть ядерную войну, отметил политолог.
"Таким образом, совокупность этих факторов подталкивает стороны к ядерному удару в невыясненной ситуации. Если ситуация непонятна, лучше ударить в ответ, чем пропустить удар. Поэтому опасность ядерного конфликта резко повышается", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:00
Ростислав Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне Если бы мы повторили грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года, Запад бы оказался полностью парализован. Он бы не смог нам что-то предъявить. Ситуация в мире развивалась бы по-другому
 
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