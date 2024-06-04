https://ukraina.ru/20240604/1055449422.html

Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить

Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить - 04.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить

Даже во времена "холодной войны" межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Тогда после первого удара вывести из строя весь ядерный арсенал противника было невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T04:00

2024-06-04T04:00

2024-06-04T04:00

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Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Уже были случаи, когда компьютер ошибочно выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было, рассказал эксперт.Даже в 1970–1980-е годы межконтинентальные ракеты летели до цели 20–30 минут. Сейчас скорость полета гораздо быстрее и 20 минут — это максимум. Учитывая гиперзвуковое оружие и дежурство подводных лодок вблизи берегов вероятного противника, добавил он.Сейчас у России примерно 4-5 тысяч носителей и 7 тысяч боеголовок. Это количество можно серьезно уменьшить за счет первого пропущенного удара, считает обозреватель. А потом, учитывая, что что-то не взлетит, а что-то собьет система ПРО, в цель попадет не так много. Так теоретически можно выиграть ядерную войну, отметил политолог."Таким образом, совокупность этих факторов подталкивает стороны к ядерному удару в невыясненной ситуации. Если ситуация непонятна, лучше ударить в ответ, чем пропустить удар. Поэтому опасность ядерного конфликта резко повышается", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины

https://ukraina.ru/20240603/1055424243.html

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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, ракетный удар, ядерное оружие, ядерная безопасность, холодная война, компьютер, арсенал, война