https://ukraina.ru/20240603/1055449785.html

И вновь уроки Армении. Тонкие связи

И вновь уроки Армении. Тонкие связи - 03.06.2024 Украина.ру

И вновь уроки Армении. Тонкие связи

Такое ощущение, что Армения, маленькая республика с громадной историей, избрала своей миссией давать своему окружению уроки

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:56

мнения

армения

турция

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андрей битов

никол пашинян

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Причем и в позитивном, и в негативном планах. Как получится. Но главное - давать. И не важно в какой форме - хоть в виде иронизма "Армянского радио", хоть в форме драматизма ереванских уличных протестов.Когда я узнал о небывалом наводнении в городке с дивным названием Алаверди, понял: началось! Поскольку одним из первых армянских уроков, ну после некогда знаменитой книги Андрея Битова, как раз считаю манифестацию взаимосвязи природных и социальных катаклизмов. Помните, некогда фатальное землетрясение в Спитаке и Карабахская военная трагедия как бы вытекали друг из друга?Уже тогда мы все получили подсказку о тонких связях сейсмологии и политологии. Сегодня страна навевает еще более мистические догадки о неосознанном влиянии речного половодья на властное полоумие. Но это в самой сакральной глубине процесса. А пока поговорим о том, что на бренной поверхности.Ряд армянских экспертов оценивает ситуацию с нынешними масштабными уличными акциями, на мой взгляд, однобоко. Например, квалифицирует их как борьбу власти и оппозиции. То есть в чисто политической плоскости. Но тогда возникает вопрос о программе, планах, целях оппозиционеров и причинах протестов. Сам лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян высказался об этом более чем лапидарно и абстрактно: "Пашинян не выполняет своих обязанностей".Ни манифеста, ни развернутых лозунгов, ни декларации о намерениях. Хотя бы как в соседней Турции, где протестанты против усыпления бродячих собак выдвинули целую программу.Так, как в Армении, в политике не бывает! Потом всегда возникает детализация.С другой стороны, есть аналитики, которые инфантильно убеждают, что в протестах нет никакой политики. Мол, это столкновение всего плохого ( в лице чиновника Пашиняна) со всем хорошим ( в образе богослова Галстаняна).Это смутно мне напоминает начало киевского майдана, когда в его первой фазе волнения трактовали как спонтанный внеполитический протест против " плохих парней". И так тоже не бывает! Потом и при подобной трактовке возникает детализация.Поэтому поговорим о деталях. Но самых существенных для данного урока.Думаю, этот урок не освоить, если не понять то главное, что, очевидно, защищает глава действующей власти. И того, с чем, вероятно, борется возможный лидер власти будущей.Итак, Пашинян по жизни лузер. От давних ещё школьных и вузовских личных неурядиц до череды территориальных и моральных государственных утрат и поражений.А ведь, пожалуй, нет ничего несчастнее, чем глава государства с комплексом неудачника.Но к власти его привели силы, которым он ценен именно этим качеством. На каком-то этапе транснациональные модераторы пришли к мнению, что победители - плохие потребители. Наверное, потому, что наличие высших ценностей и идеалов трудно совместимо с бытовым гедонизмом.И именно тогда был изобретен глумливый термин "победобесие".Именно тогда всему постсоветскому пространству стали внушать комплекс пораженчества. Что своеобразно проявилось и в Армении.Очевидно, поэтому Пашинян не приемлет "карабахский клан". Совсем не потому, что его адепты мешают геополитическим торгам с Азербайджаном и Турцией. И даже не в силу их якобы тотального вовлечения в коррупционные схемы.А потому, что именно карабахская история стала для новых поколений школой героики.Я хорошо помню девяностые на Украине, когда с ветеранов ВОВ в троллейбусах срывали награды. Особенно поразил случай, когда охамевший от безнаказанности и раздутый от стероидов качок публично избил генерала - председателя Союза советских военных ветеранов. В Армении похожее власть стала делать с ветеранами карабахскими…Очевидно, этот же "социальный заказ" определил и отношение премьера к Армянской апостольской церкви, которую он уничтожает с завидным усердием.Ведь христианство - духовная основа победителей. Соответственно, наши недруги и убивали конфессию, канонизирующую героев. Выкорчевывали веру, где главный грех - уныние, а главная миссия "спаси и сохрани".Под подобное кредо и настало время ющенок, а потом и пашинянов - политиков, возведших безликость, серость и поражение в ранг доблести и достоинства.Другое дело архиепископ Галстанян. Еще юношей Вазген (позже ставший после принятия сана Багратом), шел по жизни как победитель - ранние успехи в школе, Георгиевской духовной семинарии, блестящая защита диссертации по сложнейшей проблеме богословских откровений епископа Хосрову, издание влиятельного журнала "Эчмиадзин", руководство важными епархиями…К тому же, впечатлительный иерарх в реальности познал всю горечь и фатальные последствия поражения, когда помогал армянским беженцам из побежденного и разоренного Ирака (и куда только не заносит судьба армянских верующих).Ошибаются те, кто считает, что наши глобальные недруги пытаются окружить Россию "поясом анаконды" - харизматичными и энергичными врагами, перекованными из бывших собратьев и друзей. Скорее, нас пытаются "укутать" в стекловату унылых, безвольных, бессмысленных, разлагающихся соседей. России всегда легче было договариваться с пламенными "карбонариями", чем с плотскими рагулями.Посмотрим, как сложится судьба неистового архиепископа. Пока вижу опасность в том, что его окружение не всегда верно трактует его миссию. Типа, задача героя спасти государство!?Не миссия духовного лица спасать пусть даже самые важные институты власти. Его прямая задача - просвещать души.Запомнилось, как довелось некогда участвовать в застолье с грузинским президентом Шеварднадзе. Говорил тост католикос. Предложил поднять бокалы за то, чтобы "кинжальным огнем" со "всех флангов" поразить сепаратистов. Сидевшая рядом со мной певица Нани Брегвадзе воскликнула: "Какими военными терминами владеет наш Патриарх!". А кто-то (кажется я) пробурчал: "А он и не должен их знать. Его термины "любовь" да "вера"".Вот и от армянского богослова я больше жду откровений про душу, чем про государство. Про общую христианскую веру, а не про локальные территории.А еще надеюсь, что его приверженцы зря приписывают ему планы стать близким и к Востоку, и Западу. В переводе на церковный это значит быть близким и к херувимам, и к бесам одновременно.А еще меня смутили ритмы аргентинского танго на площади Республики во время последнего митинга . Обожаю танго - жена много лет преподает этот дивный танец. Но для танго, как напоминал, сам Трамп, "нужны двое". Пашинян же издевательски избегает встреч со своим главным оппонентом. Может, на протестах уместнее был бы церковный строгий хор? Но это уже вопрос вкуса и символики.Короче, события в Армении носят не узкополитический, и не вульгарно-этический, а мировоззренческий характер. Это и есть урок Армении для мира. Это и есть актуализация тонких связей между химией власти и метафизикой счастья.И мой скромный совет лидеру общественного мнения древней страны: есть все же нечто, хуже лузера при при власти. Это - победитель без власти.Читайте также: Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал

https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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мнения, армения, турция, россия, дональд трамп, андрей битов, никол пашинян, христианство