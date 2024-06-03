https://ukraina.ru/20240603/1055449591.html

Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на Украине

Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на Украине - 03.06.2024 Украина.ру

Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на Украине

Глава Министерства иностранных дел Китая Мао Нин указала, что КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" украинского конфликта, в чем ее голословно обвинил Владимир Зеленский, пишет газета The Guardian

2024-06-03T13:41

2024-06-03T13:41

2024-06-03T13:44

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Накануне нелегитимный лидер киевского режима подтвердил отказ китайской стороны участвовать в так называемом "мирном саммите" по Украине. Он указывал, что сегодня Китай якобы "является инструментом" в руках президента РФ Владимира Путина, а мирный план КНР, который настаивает на участии в переговорах российской стороны, не может быть реализован, потому как только Киев должен решать как завершится конфликт. В ответ Мао Нин заявила, что все инициативы, направленные на установление мира, должны быть признаны, а позиция Китая по швейцарской конференции очень открытая и прозрачная. "Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – цитирует китайского министра СМИ. Пекин "придает большое значение" отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером, добавила она. Эти заявления также прозвучали на фоне того, что Зеленский 2 июня публично пожаловался: китайская сторона отказывается от любых контактов с киевским режимом, пренебрегая не только участием в так называемом швейцарском "саммите мира" по Украине, но и другими встречами.

https://ukraina.ru/20240603/1055444509.html

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