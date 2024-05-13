В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ

Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУ Для уничтожения трансформаторного центра на железной дороге достаточно одной новой авиабомбы "Дрель". Таким образом будет заблокирована работоспособность логистических систем и значительно ограничены поставки для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов