В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
В ночь на 13 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Черкасской области, сообщает "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
"Подпал произошел ночью неподалеку от посёлка Лещиновка, где находиться ЖД перегон "Лещиновка" и "Яроватка". Пожар заметили сотрудники железной дороги они его и ликвидировали", - говорится в публикации.
Уточняется, что движение железнодорожного транспорта из-за пожара не прекращалось.
По факту происшествия региональное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье диверсия. Правонарушителям грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения, заключило СМИ.
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