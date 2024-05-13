В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055031107.html
В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ - 13.05.2024 Украина.ру
В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
В ночь на 13 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Черкасской области, сообщает "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
2024-05-13T13:17
2024-05-13T13:17
новости
черкасская область
украина
диверсия
диверсанты
сво
спецоперация
логистика
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/47/1027954726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc96b890fa2846645dde93b3896d13bb.jpg
Уточняется, что движение железнодорожного транспорта из-за пожара не прекращалось.По факту происшествия региональное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье диверсия. Правонарушителям грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения, заключило СМИ.Ранее эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье.
https://ukraina.ru/20240118/1052736657.html
черкасская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/47/1027954726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11b9a8f46f88063c3ac81bd2517aae30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черкасская область, украина, диверсия, диверсанты, сво, спецоперация, логистика, всу
Новости, Черкасская область, Украина, диверсия, диверсанты, СВО, Спецоперация, логистика, ВСУ

В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ

13:17 13.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
В ночь на 13 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Черкасской области, сообщает "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
"Подпал произошел ночью неподалеку от посёлка Лещиновка, где находиться ЖД перегон "Лещиновка" и "Яроватка". Пожар заметили сотрудники железной дороги они его и ликвидировали", - говорится в публикации.
Уточняется, что движение железнодорожного транспорта из-за пожара не прекращалось.
По факту происшествия региональное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье диверсия. Правонарушителям грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения, заключило СМИ.
Ранее эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье.
;Железная дорога Украина станция УЗ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 04:30
Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУДля уничтожения трансформаторного центра на железной дороге достаточно одной новой авиабомбы "Дрель". Таким образом будет заблокирована работоспособность логистических систем и значительно ограничены поставки для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
 
НовостиЧеркасская областьУкраинадиверсиядиверсантыСВОСпецоперациялогистикаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39"Вечная война": как США могут выйти из украинского конфликта
16:38Госдума утвердила вице-премьеров РФ
16:35Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
Лента новостейМолния