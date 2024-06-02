Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей
Весомые политики не поедут на конференцию в Швейцарии, потому что многие против конфликта на Украине и не хотят в этой компании вообще появляться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
"Организаторы ищут участников вплоть до Африки, чтобы пресса смогла рассказать, что вот, смотрите, собрался весь мир для того, чтобы подтвердить три великие пункта декларации [о мире]. Без России, без ее участия, это будет бессмысленная встреча неизвестных людей. Страны там не будут представлены даже на уровне руководителей", — объяснил Ковач.
Ранее стало известно, что Китай отказался участвовать в швейцарской конференции.
"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", — сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов объяснил, что идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Так же о том, почему в Швейцарском саммите не хотят участвовать Россия, Китай и СШа - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом
Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.