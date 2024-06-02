https://ukraina.ru/20240602/1055412988.html

Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей

Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей - 02.06.2024 Украина.ру

Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей

Весомые политики не поедут на конференцию в Швейцарии, потому что многие против конфликта на Украине и не хотят в этой компании вообще появляться

2024-06-02T04:40

2024-06-02T04:40

2024-06-02T04:40

россия

швейцария

украина

джордж сорос

нато

европа

запад

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.Ранее стало известно, что Китай отказался участвовать в швейцарской конференции."Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", — сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.Китай отказался участвовать в конференции по Украине – РейтерКонференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов объяснил, что идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной формулы мира", не учитывающей российские интересы.Так же о том, почему в Швейцарском саммите не хотят участвовать Россия, Китай и СШа - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потомПолный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240526/1055296271.html

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россия, швейцария, украина, джордж сорос, нато, европа, запад