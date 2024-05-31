https://ukraina.ru/20240531/1055399741.html

Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер

Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер - 31.05.2024 Украина.ру

Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер

Китай информировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники

2024-05-31T07:30

2024-05-31T07:30

2024-05-31T07:35

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"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", - говорится в материале.По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов объяснял, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего.

https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html

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новости, китай, украина, россия, швейцария, конференция