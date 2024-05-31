Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055399741.html
Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер
Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер - 31.05.2024 Украина.ру
Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер
Китай информировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники
2024-05-31T07:30
2024-05-31T07:35
новости
китай
украина
россия
швейцария
конференция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_d52e5a85b16d7930863d0338d97c109e.jpg.webp
"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", - говорится в материале.По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов объяснял, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего.
https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html
китай
украина
россия
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e057265ddde50d36bd4b74d694d83cc4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, украина, россия, швейцария, конференция
Новости, Китай, Украина, Россия, Швейцария, конференция

Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер

07:30 31.05.2024 (обновлено: 07:35 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Китай информировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники
"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", - говорится в материале.
По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине.
Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов объяснял, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2024
25 мая, 18:32
Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу ЗеленскогоЗапад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS
 
НовостиКитайУкраинаРоссияШвейцарияконференция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
08:36Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times
08:09Главное за ночь 31 мая
08:05Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
07:50Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
07:30Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер
07:11Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
06:32Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США
06:20От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона
06:17Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
06:05"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
06:00Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
05:59Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
05:50"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
05:42Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой
05:40Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО
05:30"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
05:20Катастрофа для ВСУ: офицер объяснил, как ВС РФ могут "выгнутым серпом" ударить в Сумах и Чернигове
05:19Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю
05:10Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
Лента новостейМолния