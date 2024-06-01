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На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров

На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров - 01.06.2024 Украина.ру

На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров

Международные оргунизации не замечают проявлений нацизма на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности“. Текст размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства

2024-06-01T16:08

2024-06-01T16:08

2024-06-01T16:08

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По словам дипломата, это начало раньше, после присоединения прибалтийских стран к Евросоюзу и НАТО. Россия тогда выразила озабоченность по этому поводу, однако получила заверения, что после вступления русофобские настроения в этих странах пропадут, рассказал Лавров.Однако сейчас прибалты вместе с поляками и чехами – это "самая агрессивная группа" в европейских структурах. "Эти страны среди тех, кто инициирует наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса", - добавил глава МИД РФ."Если почитать высказывания официальной команды В.А.Зеленского […] и прочих официальных лиц, там преобладает выражение "русня", а также говорится, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве", - рассказал глава российской дипломатии.Он добавил, что украинские власти утверждают, что продолжат принимать законы, которые законодательно будут истреблять все русское, а если нужно, будут делать это и физически.Россия, в свою очередь, требовала проведения специальных расследований от ОБСЕ, Совета Европы, Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН.Однако организации ведут расследования только в случае претензий к России."Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации", - резюмировал Лавров.

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