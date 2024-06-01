На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров - 01.06.2024 Украина.ру
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На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров
На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров - 01.06.2024 Украина.ру
На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров
Международные оргунизации не замечают проявлений нацизма на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности“. Текст размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства
2024-06-01T16:08
2024-06-01T16:08
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По словам дипломата, это начало раньше, после присоединения прибалтийских стран к Евросоюзу и НАТО. Россия тогда выразила озабоченность по этому поводу, однако получила заверения, что после вступления русофобские настроения в этих странах пропадут, рассказал Лавров.Однако сейчас прибалты вместе с поляками и чехами – это "самая агрессивная группа" в европейских структурах. "Эти страны среди тех, кто инициирует наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса", - добавил глава МИД РФ."Если почитать высказывания официальной команды В.А.Зеленского […] и прочих официальных лиц, там преобладает выражение "русня", а также говорится, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве", - рассказал глава российской дипломатии.Он добавил, что украинские власти утверждают, что продолжат принимать законы, которые законодательно будут истреблять все русское, а если нужно, будут делать это и физически.Россия, в свою очередь, требовала проведения специальных расследований от ОБСЕ, Совета Европы, Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН.Однако организации ведут расследования только в случае претензий к России."Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации", - резюмировал Лавров.
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новости, россия, украина, сергей лавров, ес, нато, обсе, русскоязычные, русский, русский язык
Новости, Россия, Украина, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, ОБСЕ, русскоязычные, русский, Русский язык

На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма - Лавров

16:08 01.06.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
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Международные оргунизации не замечают проявлений нацизма на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности“. Текст размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства
"На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма", - заявил Лавров.
По словам дипломата, это начало раньше, после присоединения прибалтийских стран к Евросоюзу и НАТО. Россия тогда выразила озабоченность по этому поводу, однако получила заверения, что после вступления русофобские настроения в этих странах пропадут, рассказал Лавров.
Однако сейчас прибалты вместе с поляками и чехами – это "самая агрессивная группа" в европейских структурах. "Эти страны среди тех, кто инициирует наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса", - добавил глава МИД РФ.
"Если почитать высказывания официальной команды В.А.Зеленского […] и прочих официальных лиц, там преобладает выражение "русня", а также говорится, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве", - рассказал глава российской дипломатии.
Он добавил, что украинские власти утверждают, что продолжат принимать законы, которые законодательно будут истреблять все русское, а если нужно, будут делать это и физически.
Россия, в свою очередь, требовала проведения специальных расследований от ОБСЕ, Совета Европы, Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН.
Однако организации ведут расследования только в случае претензий к России.
"Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации", - резюмировал Лавров.
Марина Фишер
29 мая, 16:13
Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"Медсестра Марина Фишер вернулась в Россию после почти 28 лет жизни в германском Киле. Все ее дети родились там, старшие почти не владеют русским языком и пока решили остаться в Германии, а младших Марина привезла с собой и не без приключений
 
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