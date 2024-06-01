У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель - 01.06.2024 Украина.ру
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У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель
У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель - 01.06.2024 Украина.ру
У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель
У Евросоюза нет доказательств, что Китай поставляет России оружие. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
2024-06-01T10:36
2024-06-01T10:36
новости
китай
россия
великобритания
жозеп боррель
борис джонсон
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зарубежье
вооружения
оружие
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Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс&nbsp;заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами", что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение. При этом сами доказательства не привел.В МИД Китая заявили, что по украинскому конфликту именно британская сторона, а не Китай, участвует в "подливании масла в огонь".Там также напомнили, что российская и украинская стороны были близки к завершению конфликта еще два года назад. Однако именно Великобритания и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон воспрепятствовали этому.
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новости, китай, россия, великобритания, жозеп боррель, борис джонсон, ес, зарубежье, вооружения, оружие, кнр (китай), мид кнр
Новости, Китай, Россия, Великобритания, Жозеп Боррель, Борис Джонсон, ЕС, Зарубежье, вооружения, оружие, КНР (Китай), МИД КНР

У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель

10:36 01.06.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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У Евросоюза нет доказательств, что Китай поставляет России оружие. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
"Китай обязался не поставлять оружие (России. - Ред.), и у нас нет доказательств того, что это происходит", - заявил Боррель.
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами", что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение. При этом сами доказательства не привел.
В МИД Китая заявили, что по украинскому конфликту именно британская сторона, а не Китай, участвует в "подливании масла в огонь".
Там также напомнили, что российская и украинская стороны были близки к завершению конфликта еще два года назад. Однако именно Великобритания и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон воспрепятствовали этому.
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