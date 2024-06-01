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У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель

У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель - 01.06.2024 Украина.ру

У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель

У Евросоюза нет доказательств, что Китай поставляет России оружие. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре

2024-06-01T10:36

2024-06-01T10:36

2024-06-01T10:36

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Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами", что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение. При этом сами доказательства не привел.В МИД Китая заявили, что по украинскому конфликту именно британская сторона, а не Китай, участвует в "подливании масла в огонь".Там также напомнили, что российская и украинская стороны были близки к завершению конфликта еще два года назад. Однако именно Великобритания и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон воспрепятствовали этому.

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новости, китай, россия, великобритания, жозеп боррель, борис джонсон, ес, зарубежье, вооружения, оружие, кнр (китай), мид кнр