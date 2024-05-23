Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области - 23.05.2024 Украина.ру
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Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области
Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области - 23.05.2024 Украина.ру
Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области
В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости для будущих прорывов или расширения зоны текущего наступления. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T02:50
2024-05-23T02:50
новости
харьковская область
россия
авдеевка
вс рф
всу
ростислав ищенко
наступление
резервы
краматорск
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Если верить осведомлённым блогерам, у которых даже список блюд на завтрак создается на основе "совершено секретных инсайдов", то армия ВС РФ якобы занялась формированием зоны безопасности в Харьковской области без стремления совершить прорыв, который нужен для ее создания, рассказал эксперт.Это не прорыв и не формирование зоны безопасности. В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости, подчеркнул политолог.Когда ещё продолжалась зачистка Авдеевки и шло расширение зоны контроля возле недавно зачищенной Марьинки, я говорил о том, что, сломав фронт и обескровив противостоявшие части, взяв главную полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, отметил автор.Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок, подчеркнул Ищенко."Такой прорыв делает бессмысленным оборону мощной линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке и Торецке, идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу тянущейся к российской границе, прикрывая Харьков с Востока", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, что будет дальше с легитимностью Владимира Зеленского можно прочитать в интервью Руслана Калинчука "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше
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харьковская область
россия
авдеевка
краматорск
славянск
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новости, харьковская область, россия, авдеевка, вс рф, всу, ростислав ищенко, наступление, резервы, краматорск, славянск, оборона, сво
Новости, Харьковская область, Россия, Авдеевка, ВС РФ, ВСУ, Ростислав Ищенко, наступление, резервы, Краматорск, Славянск, оборона, СВО

Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области

02:50 23.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости для будущих прорывов или расширения зоны текущего наступления. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если верить осведомлённым блогерам, у которых даже список блюд на завтрак создается на основе "совершено секретных инсайдов", то армия ВС РФ якобы занялась формированием зоны безопасности в Харьковской области без стремления совершить прорыв, который нужен для ее создания, рассказал эксперт.
"Хотя можно было бы задаться хотя бы вопросом, что это за зона безопасности, которую должны сформировать части, наступающие в полосе шириной 36 километров? Что больше нигде не стреляют, только в этом месте?", - отметил Ищенко.
Это не прорыв и не формирование зоны безопасности. В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости, подчеркнул политолог.
Когда ещё продолжалась зачистка Авдеевки и шло расширение зоны контроля возле недавно зачищенной Марьинки, я говорил о том, что, сломав фронт и обескровив противостоявшие части, взяв главную полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, отметил автор.
Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок, подчеркнул Ищенко.
"Такой прорыв делает бессмысленным оборону мощной линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке и Торецке, идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу тянущейся к российской границе, прикрывая Харьков с Востока", - заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
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