https://ukraina.ru/20240523/1055222338.html

Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области

Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области - 23.05.2024 Украина.ру

Не прорыв и не зона безопасности: Ростислав Ищенко раскрыл замысел продвижения в Харьковской области

В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости для будущих прорывов или расширения зоны текущего наступления. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T02:50

2024-05-23T02:50

2024-05-23T02:50

новости

харьковская область

россия

авдеевка

вс рф

всу

ростислав ищенко

наступление

резервы

краматорск

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Если верить осведомлённым блогерам, у которых даже список блюд на завтрак создается на основе "совершено секретных инсайдов", то армия ВС РФ якобы занялась формированием зоны безопасности в Харьковской области без стремления совершить прорыв, который нужен для ее создания, рассказал эксперт.Это не прорыв и не формирование зоны безопасности. В Харьковской области происходит то же самое, что и практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва ВС РФ под Авдеевкой, а также создание новых очагов напряжённости, подчеркнул политолог.Когда ещё продолжалась зачистка Авдеевки и шло расширение зоны контроля возле недавно зачищенной Марьинки, я говорил о том, что, сломав фронт и обескровив противостоявшие части, взяв главную полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, отметил автор.Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок, подчеркнул Ищенко."Такой прорыв делает бессмысленным оборону мощной линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке и Торецке, идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу тянущейся к российской границе, прикрывая Харьков с Востока", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, что будет дальше с легитимностью Владимира Зеленского можно прочитать в интервью Руслана Калинчука "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше

https://ukraina.ru/20240521/1055187257.html

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авдеевка

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новости, харьковская область, россия, авдеевка, вс рф, всу, ростислав ищенко, наступление, резервы, краматорск, славянск, оборона, сво