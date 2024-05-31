Депутат бундестага назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ - 31.05.2024 Украина.ру
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Депутат бундестага назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ
Депутат бундестага назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ - 31.05.2024 Украина.ру
Депутат бундестага назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что украинская армия может атаковать переданным Берлином оружием территорию России, угрожает безопасности ФРГ. Об этом в соцсети Х написала оппозиционный депутат бундестага, соосновательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
2024-05-31T21:41
2024-05-31T21:43
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Она утверждает, что удары по России с помощью немецкого оружия способствуют эскалации конфликта и не улучшают положение Киева. Ранее в этот же день официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить ВСУ использовать немецкое оружие по позициям на российской территории в Харьковской области, где Россия развернула наступление. Накануне Вашингтон дал соответствующее разрешение Киеву с поправкой, что ВСУ могут поражать военные цели у "границы Харьковской области, которые связаны с атаками России на регион". Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что такие удары – это самооборона.Отметим, что еще буквально четыре дня назад Шольц выступал против идеи о том, чтобы разрешить Украине наносить удары натовским дальнобойным оружием (ракетами и дронами) по территории России в границах 1991 года - вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани.В МИД России обсуждение украинских ударов в российский тыл назвали выдуманной дискуссией, так как ВСУ никогда самостоятельно не распоряжались дальнобойными ракетами, которые для наведения нуждаются в дополнительных сведениях космической разведки.
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новости, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, россия, берлин, сво
Новости, Германия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Берлин, СВО

Депутат бундестага назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ

21:41 31.05.2024 (обновлено: 21:43 31.05.2024)
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : politikus.ru
Читать в
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что украинская армия может атаковать переданным Берлином оружием территорию России, угрожает безопасности ФРГ. Об этом в соцсети Х написала оппозиционный депутат бундестага, соосновательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Она утверждает, что удары по России с помощью немецкого оружия способствуют эскалации конфликта и не улучшают положение Киева.
"Олаф Шольц не является канцлером мира, но все больше становится угрозой безопасности Германии", - написала Вагенкнехт.
Ранее в этот же день официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить ВСУ использовать немецкое оружие по позициям на российской территории в Харьковской области, где Россия развернула наступление.
Накануне Вашингтон дал соответствующее разрешение Киеву с поправкой, что ВСУ могут поражать военные цели у "границы Харьковской области, которые связаны с атаками России на регион". Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что такие удары – это самооборона.
Отметим, что еще буквально четыре дня назад Шольц выступал против идеи о том, чтобы разрешить Украине наносить удары натовским дальнобойным оружием (ракетами и дронами) по территории России в границах 1991 года - вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани.
В МИД России обсуждение украинских ударов в российский тыл назвали выдуманной дискуссией, так как ВСУ никогда самостоятельно не распоряжались дальнобойными ракетами, которые для наведения нуждаются в дополнительных сведениях космической разведки.
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