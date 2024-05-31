"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку - 31.05.2024 Украина.ру
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"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку
"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку - 31.05.2024 Украина.ру
"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку
Полное прекращение огня, возвращение всех заложников и восстановление Сектора Газы – таким видит завершение боевых действий на Ближнем Востоке президент США Джо Байден. Его мирный план, состоящий из трех фаз, транслировал телеканал NBC News
2024-05-31T21:07
2024-05-31T21:15
новости
сша
джо байден
израиль
ближний восток
хамас
война
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Он также подчеркнул, что этот мирный план был предложен израильской стороной и передан оппонентам через Катар. Вместе с тем, американский лидер не исключил, что такие условия покажутся невыполнимыми для некоторых лиц. Так, в правительственной коалиции Израиля есть те, кто хотят затягивания конфликта и оккупации Газы, однако власти страны должны пойти на сделку. Сегодня пришло время окончить эту войну и начать новый день, призвал в заключении президент США.
сша
израиль
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новости, сша, джо байден, израиль, ближний восток, хамас, война
Новости, США, Джо Байден, Израиль, Ближний Восток, ХАМАС, война

"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку

21:07 31.05.2024 (обновлено: 21:15 31.05.2024)
 
© скриншотДжо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
Джо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
© скриншот
Читать в
Полное прекращение огня, возвращение всех заложников и восстановление Сектора Газы – таким видит завершение боевых действий на Ближнем Востоке президент США Джо Байден. Его мирный план, состоящий из трех фаз, транслировал телеканал NBC News
"Предложение состоит из трех фаз. Первая фаза продлится шесть недель и включает полное перемирие, вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа и освобождение пожилых, раненых и женских заложников в обмен на освобождение узников Хамаса", – заявил хозяин Белого дома.
Он также подчеркнул, что этот мирный план был предложен израильской стороной и передан оппонентам через Катар. Вместе с тем, американский лидер не исключил, что такие условия покажутся невыполнимыми для некоторых лиц.
Так, в правительственной коалиции Израиля есть те, кто хотят затягивания конфликта и оккупации Газы, однако власти страны должны пойти на сделку.
"Некоторые люди в Израиле могут не согласиться и захотеть продолжать войну бесконечно, но мы призываем всех, кто стоит на стороне Израиля, поддержать этот план к постоянному перемирию. США, в свою очередь, поможет договориться о дипломатической сделке, чтобы предотвратить войну с Хизбаллой", – добавил Байден.
Сегодня пришло время окончить эту войну и начать новый день, призвал в заключении президент США.
 
НовостиСШАДжо БайденИзраильБлижний ВостокХАМАСвойна
 
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Заголовок открываемого материала
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