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"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку

"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку - 31.05.2024 Украина.ру

"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку

Полное прекращение огня, возвращение всех заложников и восстановление Сектора Газы – таким видит завершение боевых действий на Ближнем Востоке президент США Джо Байден. Его мирный план, состоящий из трех фаз, транслировал телеканал NBC News

2024-05-31T21:07

2024-05-31T21:07

2024-05-31T21:15

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Он также подчеркнул, что этот мирный план был предложен израильской стороной и передан оппонентам через Катар. Вместе с тем, американский лидер не исключил, что такие условия покажутся невыполнимыми для некоторых лиц. Так, в правительственной коалиции Израиля есть те, кто хотят затягивания конфликта и оккупации Газы, однако власти страны должны пойти на сделку. Сегодня пришло время окончить эту войну и начать новый день, призвал в заключении президент США.

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израиль

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новости, сша, джо байден, израиль, ближний восток, хамас, война