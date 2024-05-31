Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055422243.html
Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации
Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации - 31.05.2024 Украина.ру
Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации
Киевский режим спускает журналистам некие "темники" в которых сказано, как подавать ту или иную информацию, публично в эфире черниговских телеканалов рассказал 57-летний корреспондент издание "Укринформ" Юрий Стригун. На следующий день ему пришла повестка, информирует "Общественное"
2024-05-31T20:23
2024-05-31T20:25
новости
чернигов
киев
мобилизация
свобода слова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043150696_0:315:2997:2000_1920x0_80_0_0_235401133906cf23b03b6a2749c1ae61.jpg
"Вчера были мои эфиры на "Общественном", там на нескольких черниговских каналах, рассказал о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, ​​распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных", – цитирует работника СМИ издание. По его словам, повестка была зачем-то доставлена в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, за сотни километров от его места работы и проживания. При этом, во время трудоустройства три года назад он был в военкомате. Работник СМИ также подчеркнул, что и при Советском союзе в армии не служил, так как болел.Ранее украинский журналист, который обнародовал расследование о "королевской недвижимости генерала Службы безопасности Украины" Илье Витюке, получил повестку.О том, как десять лет назад на Украине стартовала официальная цензура мы писали здесь.
https://ukraina.ru/20240328/1054162593.html
чернигов
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043150696_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6492409edccc5f8c971d483aaa55d44d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чернигов, киев, мобилизация, свобода слова
Новости, Чернигов, Киев, мобилизация, свобода слова

Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации

20:23 31.05.2024 (обновлено: 20:25 31.05.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Киевский режим спускает журналистам некие "темники" в которых сказано, как подавать ту или иную информацию, публично в эфире черниговских телеканалов рассказал 57-летний корреспондент издание "Укринформ" Юрий Стригун. На следующий день ему пришла повестка, информирует "Общественное"
"Вчера были мои эфиры на "Общественном", там на нескольких черниговских каналах, рассказал о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, ​​распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных", – цитирует работника СМИ издание.
По его словам, повестка была зачем-то доставлена в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, за сотни километров от его места работы и проживания. При этом, во время трудоустройства три года назад он был в военкомате.

"Если бы у них было желание, то меня бы нашли в километре от себя. Но они планируют меня искать на следующий день (после рассказа о "темниках" – Ред.) через "Укринформ" в Киеве", – рассказал Стригун.

Работник СМИ также подчеркнул, что и при Советском союзе в армии не служил, так как болел.
Ранее украинский журналист, который обнародовал расследование о "королевской недвижимости генерала Службы безопасности Украины" Илье Витюке, получил повестку.
О том, как десять лет назад на Украине стартовала официальная цензура мы писали здесь.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 11:14
Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу словаПопулярный мессенджер "Телеграм" оказался вновь в центре внимания, причем одновременно как в России, так и на Украине. Если Москва заинтересована в более тщательной работе администрации "Телеграма" в плане борьбы с терроризмом, то главное, что заботит киевский режим – это прикрыть последние остатки свободы слова и мысли в стране
 
НовостиЧерниговКиевмобилизациясвобода слова
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07"Пришло время закончить войну": Байден озвучил мирный план по Ближнему Востоку
20:58Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине
20:44Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей
20:23Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации
19:50Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк
19:47В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ
19:44Грузинский закон об иноагентах будет выхолощен. Грузия не станет перечить Европе
19:30Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
19:26Депутат Рады сообщил об отправке на Украину первой группы французских инструкторов
19:12Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Что будет с Трампом?
19:09С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличится на 64%
18:44Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры
18:20Милые бранятся… Кризис в отношениях США и Украины
18:10НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг
18:00США и Германия решили поднять ставки, обмены разблокировали. Итоги 31 мая на Украине
17:51Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину
17:50Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи
17:45Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании
17:12Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
17:08Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США
Лента новостейМолния