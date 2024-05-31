https://ukraina.ru/20240531/1055422243.html

Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации

Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации - 31.05.2024 Украина.ру

Очередному украинскому журналисту вручили повестку за обнародование неудобной информации

Киевский режим спускает журналистам некие "темники" в которых сказано, как подавать ту или иную информацию, публично в эфире черниговских телеканалов рассказал 57-летний корреспондент издание "Укринформ" Юрий Стригун. На следующий день ему пришла повестка, информирует "Общественное"

2024-05-31T20:23

2024-05-31T20:23

2024-05-31T20:25

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"Вчера были мои эфиры на "Общественном", там на нескольких черниговских каналах, рассказал о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, ​​распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных", – цитирует работника СМИ издание. По его словам, повестка была зачем-то доставлена в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, за сотни километров от его места работы и проживания. При этом, во время трудоустройства три года назад он был в военкомате. Работник СМИ также подчеркнул, что и при Советском союзе в армии не служил, так как болел.Ранее украинский журналист, который обнародовал расследование о "королевской недвижимости генерала Службы безопасности Украины" Илье Витюке, получил повестку.О том, как десять лет назад на Украине стартовала официальная цензура мы писали здесь.

https://ukraina.ru/20240328/1054162593.html

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новости, чернигов, киев, мобилизация, свобода слова