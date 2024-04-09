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Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт

Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт - 09.04.2024 Украина.ру

Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк уволил главу Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка после скандала, связанного в журналистом "Следствие-Инфо"

2024-04-09T18:27

2024-04-09T18:27

2024-04-09T18:28

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вооруженные силы украины

василий малюк

коррупция

следствие

скандал

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Речь идет о работнике СМИ Евгении Шульгате, который обнародовал расследование о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. В ответ журналиста намеревались отправить на фронт, но главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский пообещал разобраться в ситуации. "На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-Инфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) Витюка от выполнения должностных обязанностей", - передает "Интерфакс-Украина ", ссылаясь на сообщение пресс-службы СБУ. Уточняется, что по решению главы СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении, которое выполняет оборонительные задачи на фронте. В итоге экс-руководитель департамента СБУ уже сегодня отправился туда, куда хотел ранее послать неугодного журналиста.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" как Служба безопасности рапортует о поимке "русского подполья" в городах страны.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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новости, сбу, вооруженные силы украины, василий малюк, коррупция, следствие, скандал