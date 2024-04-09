Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт
18:27 09.04.2024 (обновлено: 18:28 09.04.2024)
Коррупционера из СБУ настигла карма после скандала с журналистом
Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк уволил главу Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка после скандала, связанного в журналистом "Следствие-Инфо"
Речь идет о работнике СМИ Евгении Шульгате, который обнародовал расследование о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. В ответ журналиста намеревались отправить на фронт, но главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский пообещал разобраться в ситуации.
"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-Инфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) Витюка от выполнения должностных обязанностей", - передает "Интерфакс-Украина ", ссылаясь на сообщение пресс-службы СБУ.
Уточняется, что по решению главы СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении, которое выполняет оборонительные задачи на фронте.
В итоге экс-руководитель департамента СБУ уже сегодня отправился туда, куда хотел ранее послать неугодного журналиста.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" как Служба безопасности рапортует о поимке "русского подполья" в городах страны.
21 февраля, 12:44Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах