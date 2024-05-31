В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ

Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией

Поставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. К этому моменту Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превратится в подобие военного лагеря