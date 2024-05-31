В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ - 31.05.2024 Украина.ру
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В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ
В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ - 31.05.2024 Украина.ру
В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ
Польша планирует подготовить подразделение из украинцев, проживающих в республике и подлежащих мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский
2024-05-31T19:47
2024-05-31T19:47
новости
польша
киев
варшава
минобороны
вооруженные силы украины
мобилизация
сво
спецоперация
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По его словам, Киев посылал Варшаве запрос по обучению украинских военнослужащих. Но отправке своих инструкторов, в Польше предпочли обучить их у себя. Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста.О том, почему вскоре на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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новости, польша, киев, варшава, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Польша, Киев, Варшава, Минобороны, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО, Спецоперация

В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ

19:47 31.05.2024
 
© Украина.ру / МурзинаСикорский
Сикорский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Украина.ру / Мурзина
Читать в
Польша планирует подготовить подразделение из украинцев, проживающих в республике и подлежащих мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский
По его словам, Киев посылал Варшаве запрос по обучению украинских военнослужащих. Но отправке своих инструкторов, в Польше предпочли обучить их у себя.
"Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", – приводит слова министра польская газета Rzeczpospolita.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста.
О том, почему вскоре на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
- РИА Новости, 1920, 09.05.2024
9 мая, 17:45
Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с РоссиейПоставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. К этому моменту Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превратится в подобие военного лагеря
 
НовостиПольшаКиевВаршаваМинобороныВооруженные силы УкраинымобилизацияСВОСпецоперация
 
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