В Польше сбежавших от мобилизации украинцев подготовят к службе в ВСУ
Польша планирует подготовить подразделение из украинцев, проживающих в республике и подлежащих мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский
По его словам, Киев посылал Варшаве запрос по обучению украинских военнослужащих. Но отправке своих инструкторов, в Польше предпочли обучить их у себя.
"Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", – приводит слова министра польская газета Rzeczpospolita.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста.
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