https://ukraina.ru/20240523/1055241912.html

Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт

Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт - 23.05.2024 Украина.ру

Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт

Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на... Украина.ру, 23.05.2024

2024-05-23T12:23

2024-05-23T12:23

2024-05-23T12:23

видео

германия

россия

михаил ходорковский

украина

бундестаг

альтернатива для германии (партия)

репрессии

русскоязычные

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Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на лидеров стран, не поддерживающих политику США, объяснил, почему Германия – это оккупированная страна и куда бежит немецкий бизнес, а также рассказал о том, какой видится европейцам Россия и почему они всё больше заинтересованы в переезде в РФ. 00:23 – о главные целях очередного визита в Россию; 01:56 – о нападении на лидера партии "Альтернатива для Германии", гибели президента Ирана, покушении на премьера Словакии и о целой череде попыток атаковать лидеров стран, противодействующих США; 06:28 – репрессии в Германии набирают обороты: с чем приходится сталкиваться оппозиционерам и почему растёт популярность таких политиков? 09:11 – кто, как и почему уничтожает Германию ради Украины? 17:30 – вооружения для киевского режима: в чём отличие позиций Германии, Польши и Британии по украинскому конфликту? 21:44 – почему Запад заговорил о переговорах по Украине и при чём здесь Китай? 25:51 – о странностях политики европейских государств и о переезде европейцев в Россию; * во время интервью упоминается признанный иностранным агентом в России Михаил Ходорковский

германия

россия

украина

фрг

саудовская аравия

турция

конго

иран

сша

грозный

чечня

индия

чехия

китай

кнр (китай)

европа

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