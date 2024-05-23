Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт
Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на лидеров стран, не поддерживающих политику США, объяснил, почему Германия – это оккупированная страна и куда бежит немецкий бизнес, а также рассказал о том, какой видится европейцам Россия и почему они всё больше заинтересованы в переезде в РФ.
00:23 – о главные целях очередного визита в Россию;
01:56 – о нападении на лидера партии "Альтернатива для Германии", гибели президента Ирана, покушении на премьера Словакии и о целой череде попыток атаковать лидеров стран, противодействующих США;
06:28 – репрессии в Германии набирают обороты: с чем приходится сталкиваться оппозиционерам и почему растёт популярность таких политиков?
09:11 – кто, как и почему уничтожает Германию ради Украины?
17:30 – вооружения для киевского режима: в чём отличие позиций Германии, Польши и Британии по украинскому конфликту?
21:44 – почему Запад заговорил о переговорах по Украине и при чём здесь Китай?
25:51 – о странностях политики европейских государств и о переезде европейцев в Россию;
* во время интервью упоминается признанный иностранным агентом в России Михаил Ходорковский
00:23 – о главные целях очередного визита в Россию;
01:56 – о нападении на лидера партии "Альтернатива для Германии", гибели президента Ирана, покушении на премьера Словакии и о целой череде попыток атаковать лидеров стран, противодействующих США;
06:28 – репрессии в Германии набирают обороты: с чем приходится сталкиваться оппозиционерам и почему растёт популярность таких политиков?
09:11 – кто, как и почему уничтожает Германию ради Украины?
17:30 – вооружения для киевского режима: в чём отличие позиций Германии, Польши и Британии по украинскому конфликту?
21:44 – почему Запад заговорил о переговорах по Украине и при чём здесь Китай?
25:51 – о странностях политики европейских государств и о переезде европейцев в Россию;
* во время интервью упоминается признанный иностранным агентом в России Михаил Ходорковский