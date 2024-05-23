Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт - 23.05.2024 Украина.ру
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Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт
Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт - 23.05.2024 Украина.ру
Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт
Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на... Украина.ру, 23.05.2024
2024-05-23T12:23
2024-05-23T12:23
видео
германия
россия
михаил ходорковский
украина
бундестаг
альтернатива для германии (партия)
репрессии
русскоязычные
русский
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Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на лидеров стран, не поддерживающих политику США, объяснил, почему Германия – это оккупированная страна и куда бежит немецкий бизнес, а также рассказал о том, какой видится европейцам Россия и почему они всё больше заинтересованы в переезде в РФ. 00:23 – о главные целях очередного визита в Россию; 01:56 – о нападении на лидера партии "Альтернатива для Германии", гибели президента Ирана, покушении на премьера Словакии и о целой череде попыток атаковать лидеров стран, противодействующих США; 06:28 – репрессии в Германии набирают обороты: с чем приходится сталкиваться оппозиционерам и почему растёт популярность таких политиков? 09:11 – кто, как и почему уничтожает Германию ради Украины? 17:30 – вооружения для киевского режима: в чём отличие позиций Германии, Польши и Британии по украинскому конфликту? 21:44 – почему Запад заговорил о переговорах по Украине и при чём здесь Китай? 25:51 – о странностях политики европейских государств и о переезде европейцев в Россию; * во время интервью упоминается признанный иностранным агентом в России Михаил Ходорковский
германия
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Видео, Германия, Россия, Михаил Ходорковский, Украина, Бундестаг, Альтернатива для Германии (партия), репрессии, русскоязычные, русский, ФРГ, нападение, Саудовская Аравия, Роберт Фицо, покушение, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Турция, Эрдоган, Александр Вучич, Конго, Иран, парламентские выборы, президентские выборы, зеленые, бизнес, США, Северный поток, Северный поток-2, славяне, Грозный, Чечня, язык, Индия, война, Чехия, Владимир Зеленский, переговоры, Китай, КНР (Китай), Владимир Путин, Европа, репатриация, эмиграция, ВКС, конфликт, переселенцы, пенсии, президент, ЕС, Евросоюз, немцы

Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт

12:23 23.05.2024
 
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Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Украина.ру прокомментировал череду нападений на лидеров стран, не поддерживающих политику США, объяснил, почему Германия – это оккупированная страна и куда бежит немецкий бизнес, а также рассказал о том, какой видится европейцам Россия и почему они всё больше заинтересованы в переезде в РФ.

00:23 – о главные целях очередного визита в Россию;
01:56 – о нападении на лидера партии "Альтернатива для Германии", гибели президента Ирана, покушении на премьера Словакии и о целой череде попыток атаковать лидеров стран, противодействующих США;
06:28 – репрессии в Германии набирают обороты: с чем приходится сталкиваться оппозиционерам и почему растёт популярность таких политиков?
09:11 – кто, как и почему уничтожает Германию ради Украины?
17:30 – вооружения для киевского режима: в чём отличие позиций Германии, Польши и Британии по украинскому конфликту?
21:44 – почему Запад заговорил о переговорах по Украине и при чём здесь Китай?
25:51 – о странностях политики европейских государств и о переезде европейцев в Россию;

* во время интервью упоминается признанный иностранным агентом в России Михаил Ходорковский
 
ВидеоГерманияРоссияМихаил ХодорковскийУкраинаБундестагАльтернатива для Германии (партия)репрессиирусскоязычныерусскийФРГнападениеСаудовская АравияРоберт ФицопокушениеЭбрахим (Ибрахим) РаисиТурцияЭрдоганАлександр ВучичКонгоИранпарламентские выборыпрезидентские выборызеленыебизнесСШАСеверный потокСеверный поток-2славянеГрозныйЧечняязыкИндиявойнаЧехияВладимир ЗеленскийпереговорыКитайКНР (Китай)Владимир ПутинЕвропарепатриацияэмиграцияВКСконфликтпереселенцыпенсиипрезидентЕСЕвросоюзнемцы
 
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