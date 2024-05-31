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Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Что будет с Трампом?

Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Что будет с Трампом? - 31.05.2024 Украина.ру

Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Что будет с Трампом?

Трамп виновен. Такое единогласное решение вынес сегодня в Нью-Йорке суд присяжных. Бывшего президента США признали виновным в деле о выплатах порноактрисе

2024-05-31T19:12

2024-05-31T19:12

2024-05-31T19:12

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Приговор будет озвучен 11 июля. В истории американского права это беспрецедентный случай. Бывший президент ещё ни разу не привлекался к ответственности и не садился в тюрьму. Адвокаты намерены обжаловать решение присяжных. Но уже сейчас очевидно, что политическая карьера Трампа обретает новый окрас. Политзаключенного в избирательном процессе на соискание президентского кресла еще не было. Как будут развиваться события дальше, как это отразится на осенних выборах хозяина Белого дома и на судьбе Украины, рассуждали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель, политик Николай СтариковПрисяжные признали Трампа виновным в выплатах "за молчание" порноактрисы под видом платы за юридические услуги. Суд присяжных в США может вынести обвинительный или оправдательный приговор, однако меру наказания избирает судья. Оглашение приговора Трампу запланировано на 11 июля — за четыре дня до партийного съезда Республиканской партии, на котором политик должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента США. Это принципиально важно и не случайно. Как поведут себя делегаты съезда в случае обвинительного приговора, не совсем понятно. Дело в том, что каждый из пунктов обвинения — по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами юристу Коэну — предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения! Впрочем, Reuters указывает, что маловероятно, что Трампа приговорят к тюрьме, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. Как правило, осужденных по аналогичным преступлениям в Нью-Йорке, прежде не имеющих судимостей, приговаривают к штрафам или условному сроку. Даже если судья по фамилии Мерчан вынесет более суровый приговор, то, скорее всего, максимум, что грозит Трампу — это домашний арест или "комендантский час", отмечает агентство. При этом Трамп может подать апелляцию на решение суда, однако первые слушания навряд ли пройдут до всеобщего дня голосования 5 ноября. Формально судимость и даже тюремное заключение никак не помешают Дональду Трампу в борьбе за пост президента США. В американской Конституции нет никаких положений, которые запрещали бы осужденному претендовать на высший пост в государстве.Более того, в случае избрания президентом США Трамп может... сам себя помиловать. Но вести избирательную кампанию полноценно Трамп очевидно не сможет. И захотят ли делегаты выдвигать в качестве кандидата Республиканской партии уголовника - тоже щекотливый вопрос. Ведь Дональд Трамп стал первым президентом США в истории, признанным виновным в совершении уголовного преступления. При этом и потенциальное тюремное заключение для экс-президента — случай беспрецедентный. По американским законам, все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму, пишет New York Times. Политик будет содержаться отдельно от других осужденных, а вооруженные агенты будут находиться рядом с ним круглосуточно, регулярно проверяя его еду и личные вещи. Бывшие сотрудники исправительных учреждений сообщили газете, что в штате Нью-Йорк есть несколько частично закрытых тюрем с пустующими помещениями. Вероятно, одна из этих построек будет использоваться для заключения бывшего президента и размещения его охраны из Секретной службы. При этом хочу напомнить, что Демократическая партия выдвигает своего кандидата почти на месяц позже, чем республиканцы - в середине августа. А, значит, у них есть возможность спокойно поменять Байдена на чернокожую Мишель Обаму и рассчитывать на уверенную победу над "старым, преступным и надоевшим" Трампом. Нам в России - всё равно, кто победит в этой схватке пауков.Политолог Малек ДудаковСудилище в Нью-Йорке завершилось обвинительным вердиктом для Трампа. Адвокаты Трампа уже спешно готовят подавать апелляцию - и планируют экстренно дойти вплоть до Верховного суда, где большинство судей республиканцы, и они могут встать на их сторону. Трамп уже назвал себя политическим заключённым, а решение суда - насмешкой над правосудием. Ведь доказательная база там была откровенно слабая. И сроки давности истекли, и дело не должно было носить уголовный характер. Да и позиция стороны обвинения базировалась на показаниях порноактрисы Сторми ДэниЭлс и Майкла Коэна, которых постоянно уличали во вранье. Но это Нью-Йорк - однопартийный штат, где, как говорят, можно даже осудить сэндвич с ветчиной, если набрать правильное жюри присяжных.Трампу формально грозит до 136 лет заключения. Впрочем, реального тюремного срока он не получит. Но точно будет некий штраф. Хуже ситуация, если Трампу назначат пробацию и ограничат его перемещение. Ведь ему-то нужно гонять по стране с агитацией. Ну а демократы уже начали пугать американцев тем, что вот такой “мятежник”, а теперь ещё и “уголовник” рвётся к власти.Опросы показывают, что решение политизированного суда Манхэттена слабо повлияет на мнение избирателей, многие из которых уже определились с выбором. Ну а сайт Трампа уже рухнул от наплыва пожертвований от сторонников. Сам Трамп будет позиционировать себя жертвой режима Байдена. И демократам стоит подготовиться - если он победит, то будет мстить и устроит уже им судебные войны.Украинский народный депутат Евгений ШевченкоПосле вынесения приговора судом присяжных в Нью Йорке Дональд Трамп точно выиграет выборы президента США. Нарушен главный принцип этого государства. Лишить свободы могут по политическим мотивам.Американцы теперь поняли, что их лишают главной основы их страны. Свободы. Граждане Америки этого не позволят. Теперь они пойдут выбирать не столько Трампа, сколько отстаивать свою свободу. В Штатах ходят слухи, что Сорос организовал этот процесс над Трампом. Как бы Майданом все не закончилось у них.Профессор Чикагского университета Константин Сонин*Присяжные достигли единогласия в каждом из 34 эпизодов обвинения и признали бывшего президента - и кандидата-24 - Дональда Трампа виновным. Напомню, Трамп признан виновным в фальсификации бизнес-транзакций (что само по себе не преступление, а мелкое нарушение) для сокрытия цели выплат, через газету (не преступление) девушке за молчание о её кратком романе с Трампом (что не преступление - кроме того, Трамп отрицает, что был роман). Выплаты делались для того, чтобы эта информация не всплыла по ходу избирательной кампании (и эти выплаты не преступление).Но все эти вещи вместе могут составлять преступление. Жюри присяжных, которых тщательно отбирали обвинение и защита под присмотром судьи, сочло, что составляли.Что это значит для выборов-2024, неизвестно. На протяжении многих месяцев Трамп опережает нынешнего президента Байдена по опросам, но не сильно. Вроде бы опросы показывали, что если Трамп будет признан виновным, то его поддержка снизится. (Само по себе осуждение и даже, если случится, заключение в тюрьму, не препятствует возможности избраться.) Но, не исключено, Трамп в очередной раз докажет, что законы политической гравитации на него не распространяются.Украинский политический эксперт Кирилл СазоновЭкс-президент и на сегодня кандидат в президенты США Дональд Трамп признан виновным по всем 34 пунктам. Как это повлияет на выборы? Юридически никак. А вот политически - вопрос открытый. С одной стороны - избирателям предлагают проголосовать за человека, который официально имеет приговор суда. С другой стороны - его активных сторонников это не остановит. Украинцам эта логика знакома - политик может быть явно замешан в каких угодно грехах, но фан-клубу на это плевать. Но кроме преданных сторонников есть и сомневающаяся часть избирателей. Именно они как правило и определяют результат выборов.На самом деле это решение суда уникальное. Дональд Трамп стал первым президентом США, осужденным по уголовному делу. Теперь судья должен вынести приговор. Может быть условный срок или тюремное заключение.Судья вынесет приговор 11 июля. Еще интересный момент. Съезд Республиканской партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится 15-18 июля. То есть теоретически они могут выдвинуть и другого кандидата. Но это маловероятно. Повторюсь, этот приговор и даже тюремное заключение юридически не мешают Трампу быть выдвинутым, вести избирательную кампанию и стать президентом.Украинский журналист Иван Яковина*Трамп, можно сказать, довыпендривался. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, если он все-таки станет президентом, будет всем мстить, а это всегда очень плохо.Посадят его или нет, я, конечно, не знаю, но думаю, что два-три месяца тюрьмы судья ему даст. Дальше там пойдут апелляции и все такое, поэтому прямо в тюрягу он вряд ли попадет. Но я все еще надеюсь на то, что зловещий Deep State (или кто там за него) намекнет Трампу, что могут и реально посадить, если он не уймется и продолжит настаивать на президентстве. Он же реально не норма, а аберрация – какой-то странный агрессивный нарост на теле американской системы власти. Верую, что так или иначе его удалят. Ну либо он сам эту систему превратит в себя и прикончит ее в процессе.Политический обозреватель Андрей ПерлаПро Трампа. Суд над ним - попытка не допустить его участия в выборах президента - это симптом коллапса демократической системы. В той единственной стране, в которой существование демократии делало эту концепцию значимой для всего мира. США кончаются как сверхдержава и одновременно как образец для подражания. Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые.Читайте также: Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США* - признан в РФ иноагентом

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