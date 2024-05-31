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Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности

Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности - 31.05.2024 Украина.ру

Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности

Главного военкома Одесской области уволили с должности. Об этом сообщили 31 мая журналисты издания "Страна.ua"

2024-05-31T15:20

2024-05-31T15:20

2024-05-31T15:20

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украина

одесская область

александр охрименко

сизо

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военкомат

взятка

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Охрименко назначили начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей.До него должность главного военкома Одесской области занимал Евгений Борисов. Однако он был отправлен в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце января заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений

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новости, украина, одесская область, александр охрименко, сизо, военком, военкомат, взятка