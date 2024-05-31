Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности
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© Политика страны телеграм-канал
Главного военкома Одесской области уволили с должности. Об этом сообщили 31 мая журналисты издания "Страна.ua"
"Приказом главкома Александр Охрименко уволен с должности главы Одесского областного ТЦК (военкомата. – Ред.), на которой пробыл почти год", - говорится в сообщении.
Охрименко назначили начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей.
До него должность главного военкома Одесской области занимал Евгений Борисов. Однако он был отправлен в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении.
По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце января заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений
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