Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности - 31.05.2024 Украина.ру
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Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности
Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности - 31.05.2024 Украина.ру
Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности
Главного военкома Одесской области уволили с должности. Об этом сообщили 31 мая журналисты издания "Страна.ua"
2024-05-31T15:20
2024-05-31T15:20
новости
украина
одесская область
александр охрименко
сизо
военком
военкомат
взятка
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Охрименко назначили начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей.До него должность главного военкома Одесской области занимал Евгений Борисов. Однако он был отправлен в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце января заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений
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новости, украина, одесская область, александр охрименко, сизо, военком, военкомат, взятка
Новости, Украина, Одесская область, Александр Охрименко, СИЗО, военком, военкомат, взятка

Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности

15:20 31.05.2024
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
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Главного военкома Одесской области уволили с должности. Об этом сообщили 31 мая журналисты издания "Страна.ua"
"Приказом главкома Александр Охрименко уволен с должности главы Одесского областного ТЦК (военкомата. – Ред.), на которой пробыл почти год", - говорится в сообщении.
Охрименко назначили начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей.
До него должность главного военкома Одесской области занимал Евгений Борисов. Однако он был отправлен в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении.
По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце января заявил, что незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений
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НовостиУкраинаОдесская областьАлександр ОхрименкоСИЗОвоенкомвоенкоматвзятка
 
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