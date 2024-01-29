https://ukraina.ru/20240129/1052950872.html
Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров
Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров - 29.01.2024 Украина.ру
Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров
Незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений. Об этом заявил в соцсетях министр обороны страны Рустем Умеров
2024-01-29T07:13
2024-01-29T07:13
2024-01-29T07:24
военком
военкомат
новости
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проверка
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"Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)… в регионах. Фиксируем множество нарушений", - написал министр.Умеров заверил, что украинское Минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений.Ранее в январе генпрокурор Украины Андрей Костин указывал, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявлял, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки президент Владимир Зеленский называл неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ukraina.ru/20240113/1052651837.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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военком, военкомат, новости, министр, проверка, рустем умеров, украина
военком, военкомат, Новости, министр, проверка, Рустем Умеров, Украина
Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров
07:13 29.01.2024 (обновлено: 07:24 29.01.2024)
Незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений. Об этом заявил в соцсетях министр обороны страны Рустем Умеров
"Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)… в регионах. Фиксируем множество нарушений", - написал министр.
Умеров
заверил, что украинское Минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений.
Ранее в январе генпрокурор Украины Андрей Костин указывал, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявлял, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки президент Владимир Зеленский
называл неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.