https://ukraina.ru/20240129/1052950872.html

Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров

Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров - 29.01.2024 Украина.ру

Множество нарушений выявили при проверках украинских военкоматов - Умеров

Незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений. Об этом заявил в соцсетях министр обороны страны Рустем Умеров

2024-01-29T07:13

2024-01-29T07:13

2024-01-29T07:24

военком

военкомат

новости

министр

проверка

рустем умеров

украина

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"Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)… в регионах. Фиксируем множество нарушений", - написал министр.Умеров заверил, что украинское Минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений.Ранее в январе генпрокурор Украины Андрей Костин указывал, что на Украине в прошлом году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявлял, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки президент Владимир Зеленский называл неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

https://ukraina.ru/20240113/1052651837.html

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военком, военкомат, новости, министр, проверка, рустем умеров, украина