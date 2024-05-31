https://ukraina.ru/20240531/1055400519.html

Байден разрешил бить по России, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 31 мая

Байден разрешил бить по России, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 31 мая - 31.05.2024 Украина.ру

Байден разрешил бить по России, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 31 мая

Президент США Джо Байден одобрил удары американским оружием вглубь России, сообщили СМИ. Украина атаковала Краснодарский край

2024-05-31T09:37

2024-05-31T09:37

2024-05-31T11:01

эксклюзив

хроники

джо байден

краснодарский край

кубань

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О разрешении американского президента Байдена Украине наносить удары американским оружием по целям в России, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника."Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар", — заявил источник.Он уточнил, что речь идёт только территории у границы с Харьковской областью. При этом, по словам источника, позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В комментарии РИА Новости представитель Госдепа США подтвердил информацию Politico."Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать её", — сказал собеседник агентства.При этом в Госдепе заявили, что "политика в отношении запрета на применения ATACMS или средств дальнего поражения" по целям в России осталась прежней.Также в ночь на 31 мая американское издание The New York Times сообщило, что США дадут рекомендации Украине по поводу целей в России."Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", — писало издание.Как указала газета, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи."По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", — отмечалось в публикации.В США и в России уже отреагировали на разрешение Байдена. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны."У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не к мировой войне", — написала она в социальной сети Х.Другой конгрессмен — Мэтт Гетц — предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за решения Байдена. Он отметил, что запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России был одной из разумных попыток ограничить эскалацию боевых действий."Изменив политику, администрация Байдена рискует получить ещё более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война", — написал конгрессмен в соцсети Х.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал разрешение Байдена вероломством."Решение Байдена — вероломство и прямая агрессия США против России. США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцирует третью мировую войну", — заявил Смирнов в комментарии РИА Новости.Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский отметил, что Украина в сложившейся ситуации не субъектна."Уже давно и настойчиво я повторяю, что Украина в этой войне не субъектна, и вопрос даже не в сфере принятия решений, когда организм дееспособен, но получает команды от внешнего контролёра, вопрос в том, что и основные инструменты войны уже не украинские. Помимо предоставления пушечного мяса, смерть которого только и символизирует войну как войну, Украина выполняет функции эдакой ширмы: запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и ещё при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения. Мне кажется, важно озвучивать, что мы не идиоты и чётко понимаем, кто какую роль в происходящем играет", — отметил он.По словам Ходаковского, остаётся главный вопрос: к чему приведёт Россию понимание роли Запада в происходящем."Ядерная реакция - это понятно, как понятно и то, что тем самым мы приблизим Второе Пришествие. Какие ещё меры мы можем предпринять? Помнится мне, ещё совсем недавно запад слегка истерил по поводу наших возможностей нанести удар по спутниковой группировке... Не при её ли помощи запад осуществляет разведку и наведение всего, что далеко летает и точно бьёт? Уничтожение спутниковой системы противника - неплохая альтернатива ядерному апокалипсису", - подытожил он.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев со своей стороны указал, что США "пытаются создать цугцванг"."Они пытаются создать цугцванг. Не ответит России на удары натовским оружием, будут ещё удары. Ответит жёстко, включая ТЯО (к чему призывают наши бесноватые как бы эксперты), понятно, какую это вызовет реакцию в мире, при условии, что основные медиа в руках наших врагов. Тем не менее, ответ на удары натовским орудием по России должен последовать. И крайне жёсткий. Но не учитывать видение ситуации западными элитами, в этом раскладе не получится. Думаю, что в итоге, большой урон будет нанесён предполью, под названием Украина. Самыми обычными вооружениями. Но урон правда будет огромен. До США дотянуться маловероятно, даже картели пока не готовы начинать создавать Техасскую народную республику. Не ответить будет нельзя. Потому, придётся создать полную невозможность применения натовских средств с территории Украины. Надо ли объяснять, как это будет выглядеть?" - отметил Медведев.Прокомментировали разрешение Байдена и на Украине."Для жителей приграничных областей РФ это ничего хорошего не сулит: медленная, пошаговая эскалация. Удар за ударом. Возможно Киев будет миксовать удары западным вооружением по военным, а украинским - по гражданским, чтобы получить наибольший дипломатический эффект разрыва между США И РФ. Поднимаем ядерные перспективы второй раз: 30%", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Таким образом, решение Байдена приближает глобальный и, возможно, ядерный конфликт.Удар по КубаниВ ночь на 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке Украины на регион."Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Серьёзнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Фёдор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - написал он в своём телеграм-канале в 03:57.В 06:10 Бабенков сообщил о ликвидации пожара."Ночью от воздушного удара БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. В следствие чего произошло возгорание трёх железнодорожных цистерн с мазутом. На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжёлые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал он в своём телеграм-канале, выложив фото с места событий.В 07:37 Минобороны России сообщило детали того, что происходило ночью."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Кроме того, силами российской ПВО также были уничтожены по одному БПЛА самолётного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.В последние дни Украина резко нарастила атаки на Краснодарский край. В частности, о сбитых над Краснодарским краем беспилотниках сообщалось и 30, и 29 мая. А 24 мая украинцы атаковали РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.

https://ukraina.ru/20240530/1055394962.html

https://ukraina.ru/20240530/1055380681.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, джо байден, краснодарский край, кубань