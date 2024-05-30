https://ukraina.ru/20240530/1055360402.html

"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского

"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского - 30.05.2024 Украина.ру

"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского

Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

2024-05-30T03:30

2024-05-30T03:30

2024-05-30T03:30

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При определенных обстоятельствах США могут разозлиться и заменить Зеленского. Например, если он попытается начать мирные переговоры до выборов в США, рассказал эксперт.Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие, добавил он.У американский властей это не получилось. А раз у Байдена не получается быть победителем, ему надо создать хотя бы образ воина, отметил специалист."Я воюю. Коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит". Неизвестно, есть ли в Америке похожие поговорки, но они прекрасно иллюстрируют позицию Байдена. То есть Зеленский полностью стал игрушкой в руках США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.руО том, почему протесты, направленные против Пашиняна не спасут Армению можно прочитать в статье Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал

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новости, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир жарихин, власти украины, выборы, санкции, переговоры