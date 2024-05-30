"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055360402.html
"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского - 30.05.2024 Украина.ру
"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
2024-05-30T03:30
2024-05-30T03:30
новости
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
владимир жарихин
власти украины
выборы
санкции
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:241_1920x0_80_0_0_afdbfd304a3f9c3e2ffb80f9ccf0eaca.jpg
При определенных обстоятельствах США могут разозлиться и заменить Зеленского. Например, если он попытается начать мирные переговоры до выборов в США, рассказал эксперт.Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие, добавил он.У американский властей это не получилось. А раз у Байдена не получается быть победителем, ему надо создать хотя бы образ воина, отметил специалист."Я воюю. Коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит". Неизвестно, есть ли в Америке похожие поговорки, но они прекрасно иллюстрируют позицию Байдена. То есть Зеленский полностью стал игрушкой в руках США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.руО том, почему протесты, направленные против Пашиняна не спасут Армению можно прочитать в статье Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал
https://ukraina.ru/20240529/1055340901.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:320_1920x0_80_0_0_1dd6329c26301bc97364b18c41911932.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир жарихин, власти украины, выборы, санкции, переговоры
Новости, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Жарихин, власти Украины, выборы, санкции, переговоры

"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского

03:30 30.05.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
При определенных обстоятельствах США могут разозлиться и заменить Зеленского. Например, если он попытается начать мирные переговоры до выборов в США, рассказал эксперт.
Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие, добавил он.

"Дело в том, что [президент США Джо] Байден потерял образ победителя, на который он рассчитывал, когда вводил против России санкции и устраивал финансовые препоны. Он считал, что ограничительные меры совместно с военными действиями приведут к тому, что Москва сдастся", - подчеркнул Жарихин.

У американский властей это не получилось. А раз у Байдена не получается быть победителем, ему надо создать хотя бы образ воина, отметил специалист.
"Я воюю. Коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит". Неизвестно, есть ли в Америке похожие поговорки, но они прекрасно иллюстрируют позицию Байдена. То есть Зеленский полностью стал игрушкой в руках США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.ру
О том, почему протесты, направленные против Пашиняна не спасут Армению можно прочитать в статье Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 06:35
Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряЗапад, очевидно, реализует большую стратегию по удушению России. Мы серьезно ослабли на Балтийском и Крымском направлениях. И какими-то быстрыми оперативными методами восстановить нашу боеспособность, наш потенциал в этих зонах не получится
 
НовостиСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир Жарихинвласти Украинывыборысанкциипереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
04:00ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
03:45Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
03:30"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
03:20"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса объяснил, как набирает обороты наступление ВС РФ
03:10Владимир Жарихин: когда Зеленский перестанет устраивать США, там вспомнят, что на Украине есть законы
03:00Военный эксперт о том, почему Украина эвакуирует Ворожбу и Белополье, опасаясь нового наступления ВС РФ
00:02Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием
23:45Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан
23:25В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону
23:02В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст
22:32Белый дом помогал Зеленскому придумывать "формулу мира"
22:10В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично
21:37Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
21:23Россия: новые внешние вызовы
20:59Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой
20:58О демонтаже бандеровской идеи
20:36Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии
20:23ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
19:59Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США
Лента новостейМолния