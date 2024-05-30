"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
Владимир Зеленский
Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
При определенных обстоятельствах США могут разозлиться и заменить Зеленского. Например, если он попытается начать мирные переговоры до выборов в США, рассказал эксперт.
Президенту США Байдену необходимо, чтобы до выборов украинская армия вела такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие, добавил он.
"Дело в том, что [президент США Джо] Байден потерял образ победителя, на который он рассчитывал, когда вводил против России санкции и устраивал финансовые препоны. Он считал, что ограничительные меры совместно с военными действиями приведут к тому, что Москва сдастся", - подчеркнул Жарихин.
У американский властей это не получилось. А раз у Байдена не получается быть победителем, ему надо создать хотя бы образ воина, отметил специалист.
"Я воюю. Коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит". Неизвестно, есть ли в Америке похожие поговорки, но они прекрасно иллюстрируют позицию Байдена. То есть Зеленский полностью стал игрушкой в руках США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.ру
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