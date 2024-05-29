Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан - 29.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240529/1055372062.html
Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан
Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан - 29.05.2024 Украина.ру
Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан
Большая половина венгерского экспорта отправляется на европейский рынок, а потому Будапешт не покидает Евросоюз и до сих пор не вступил в БРИКС, заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Point
2024-05-29T23:45
2024-05-29T23:47
новости
венгрия
виктор орбан
будапешт
ес
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101126/06/1011260636_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_ec5a93d93be93fe4bd7bc1b0993fb05b.jpg
Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, почему страна еще не решилась на эти шаги, хотя Китай не уступает по размеру немецким инвестициям в Венгрию.Он также подчеркнул, что Венгрия может стать "мостом между Востоком и Западом", так как на территории страны сотрудничают "передовые восточные и западные технологии. Прежде Орбан заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, но, напротив, собрать сторонников и улучшить его. Также он требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов. Помимо этого, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.
https://ukraina.ru/20240505/1054862276.html
венгрия
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101126/06/1011260636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce55baa3814b4c9b5525cfc12039aef1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, виктор орбан, будапешт, ес, брикс
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, ЕС, БРИКС

Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан

23:45 29.05.2024 (обновлено: 23:47 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча В.Путина с В.Орбаном
Встреча В.Путина с В.Орбаном - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Большая половина венгерского экспорта отправляется на европейский рынок, а потому Будапешт не покидает Евросоюз и до сих пор не вступил в БРИКС, заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Point
Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, почему страна еще не решилась на эти шаги, хотя Китай не уступает по размеру немецким инвестициям в Венгрию.
"Мы остаемся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идет на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока", – объяснил Орбан.
Он также подчеркнул, что Венгрия может стать "мостом между Востоком и Западом", так как на территории страны сотрудничают "передовые восточные и западные технологии.
Прежде Орбан заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, но, напротив, собрать сторонников и улучшить его. Также он требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов.
Помимо этого, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.
Cаммит форума Азия- Европа - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 05:00
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"Премьер Венгрии Виктор Орбан твёрдо идёт к своей цели на выборах в Европарламент, подталкиваемый крупным национальным капиталом и кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанБудапештЕСБРИКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:02Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием
23:45Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан
23:25В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону
23:02В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст
22:32Белый дом помогал Зеленскому придумывать "формулу мира"
22:10В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично
21:37Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
21:23Россия: новые внешние вызовы
20:59Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой
20:58О демонтаже бандеровской идеи
20:36Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии
20:23ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
19:59Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США
19:37Страны, разрешившие ВСУ бить по РФ, безрадостные перспективы беженцев, арест ветерана КГБ. Итоги 29 мая
19:24У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт
18:58Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ
18:24Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений
17:58В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
17:51"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams
17:40Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого
Лента новостейМолния