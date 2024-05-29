https://ukraina.ru/20240529/1055372062.html

Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан

Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан - 29.05.2024 Украина.ру

Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан

Большая половина венгерского экспорта отправляется на европейский рынок, а потому Будапешт не покидает Евросоюз и до сих пор не вступил в БРИКС, заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Point

2024-05-29T23:45

2024-05-29T23:45

2024-05-29T23:47

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Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, почему страна еще не решилась на эти шаги, хотя Китай не уступает по размеру немецким инвестициям в Венгрию.Он также подчеркнул, что Венгрия может стать "мостом между Востоком и Западом", так как на территории страны сотрудничают "передовые восточные и западные технологии. Прежде Орбан заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, но, напротив, собрать сторонников и улучшить его. Также он требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов. Помимо этого, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.

https://ukraina.ru/20240505/1054862276.html

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