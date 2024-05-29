Венгрия не вышла из ЕС и не присоединилась к БРИКС из-за своего экспорта – Орбан
23:45 29.05.2024 (обновлено: 23:47 29.05.2024)
Большая половина венгерского экспорта отправляется на европейский рынок, а потому Будапешт не покидает Евросоюз и до сих пор не вступил в БРИКС, заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Point
Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, почему страна еще не решилась на эти шаги, хотя Китай не уступает по размеру немецким инвестициям в Венгрию.
"Мы остаемся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идет на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока", – объяснил Орбан.
Он также подчеркнул, что Венгрия может стать "мостом между Востоком и Западом", так как на территории страны сотрудничают "передовые восточные и западные технологии.
Прежде Орбан заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, но, напротив, собрать сторонников и улучшить его. Также он требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов.
Помимо этого, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.
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