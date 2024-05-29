Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд - 29.05.2024 Украина.ру
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Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд - 29.05.2024 Украина.ру
Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
После докладов главнокомандующего украинской армией Александра Сырского и главы Министерства обороны Рустема Умерова Владимир Зеленский выступил с неутешительным для киевского режима прогнозом
2024-05-29T21:37
2024-05-29T21:42
новости
владимир зеленский
донецкая область
харьковская область
александр сырский
рустем умеров
минобороны
вооруженные силы украины
вс рф
сво
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Комментируя ситуацию на передовой, Зеленский анонсировал еще более интенсивное наступление российской армии и призвал готовится к нему. В очередной раз он также заявил, будто бы российская сторона намерена сорвать предстоящую конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Наряду с этим, глава Минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что его ведомство ищет дополнительно более 9 миллиардов долларов на закупку вооружения. "Сейчас работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", – говорится на его странице в сети. Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, где командиры бригад рассказывают о главных нуждах. Ранее в этот же день Генштаб украинской армии сообщал, что российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении, но сложнее всего ВСУ на Красноармейском участке фронта.О том, почему российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области объяснил президент РФ Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20240524/1055279625.html
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новости, владимир зеленский, донецкая область, харьковская область, александр сырский, рустем умеров, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, сво, наступление
Новости, Владимир Зеленский, Донецкая область, Харьковская область, Александр Сырский, Рустем Умеров, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, наступление

Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд

21:37 29.05.2024 (обновлено: 21:42 29.05.2024)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
После докладов главнокомандующего украинской армией Александра Сырского и главы Министерства обороны Рустема Умерова Владимир Зеленский выступил с неутешительным для киевского режима прогнозом
Комментируя ситуацию на передовой, Зеленский анонсировал еще более интенсивное наступление российской армии и призвал готовится к нему.

"Внимание всем направлениям, особенно Покровскому (Красноармейскому – Ред.) и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям в Харьковской области. (...)Готовимся и к дальнейшей активности врага – ясно понимаем, какие задачи и с какой целью (Владимир – Ред.) Путин ставит своей армии", - сказано в телеграм-канале Зеленского.

В очередной раз он также заявил, будто бы российская сторона намерена сорвать предстоящую конференцию по урегулированию ситуации на Украине.
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Наряду с этим, глава Минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что его ведомство ищет дополнительно более 9 миллиардов долларов на закупку вооружения.

"Сейчас работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", – говорится на его странице в сети.

Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, где командиры бригад рассказывают о главных нуждах.
Ранее в этот же день Генштаб украинской армии сообщал, что российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении, но сложнее всего ВСУ на Красноармейском участке фронта.
О том, почему российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области объяснил президент РФ Владимир Путин.
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НовостиВладимир ЗеленскийДонецкая областьХарьковская областьАлександр СырскийРустем УмеровМинобороныВооруженные силы УкраиныВС РФСВОнаступление
 
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21:37Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
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