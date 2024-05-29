https://ukraina.ru/20240529/1055371059.html

Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд

Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд - 29.05.2024 Украина.ру

Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд

После докладов главнокомандующего украинской армией Александра Сырского и главы Министерства обороны Рустема Умерова Владимир Зеленский выступил с неутешительным для киевского режима прогнозом

2024-05-29T21:37

2024-05-29T21:37

2024-05-29T21:42

новости

владимир зеленский

донецкая область

харьковская область

александр сырский

рустем умеров

минобороны

вооруженные силы украины

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg

Комментируя ситуацию на передовой, Зеленский анонсировал еще более интенсивное наступление российской армии и призвал готовится к нему. В очередной раз он также заявил, будто бы российская сторона намерена сорвать предстоящую конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Наряду с этим, глава Минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что его ведомство ищет дополнительно более 9 миллиардов долларов на закупку вооружения. "Сейчас работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", – говорится на его странице в сети. Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, где командиры бригад рассказывают о главных нуждах. Ранее в этот же день Генштаб украинской армии сообщал, что российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении, но сложнее всего ВСУ на Красноармейском участке фронта.О том, почему российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области объяснил президент РФ Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20240524/1055279625.html

https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html

донецкая область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, донецкая область, харьковская область, александр сырский, рустем умеров, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, сво, наступление