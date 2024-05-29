Зеленский готовится к усиленному наступлению ВС РФ, Минобороны срочно ищет еще более $9 млрд
21:37 29.05.2024 (обновлено: 21:42 29.05.2024)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
После докладов главнокомандующего украинской армией Александра Сырского и главы Министерства обороны Рустема Умерова Владимир Зеленский выступил с неутешительным для киевского режима прогнозом
Комментируя ситуацию на передовой, Зеленский анонсировал еще более интенсивное наступление российской армии и призвал готовится к нему.
"Внимание всем направлениям, особенно Покровскому (Красноармейскому – Ред.) и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям в Харьковской области. (...)Готовимся и к дальнейшей активности врага – ясно понимаем, какие задачи и с какой целью (Владимир – Ред.) Путин ставит своей армии", - сказано в телеграм-канале Зеленского.
В очередной раз он также заявил, будто бы российская сторона намерена сорвать предстоящую конференцию по урегулированию ситуации на Украине.
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Наряду с этим, глава Минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что его ведомство ищет дополнительно более 9 миллиардов долларов на закупку вооружения.
"Сейчас работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", – говорится на его странице в сети.
Он напомнил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах, где командиры бригад рассказывают о главных нуждах.
Ранее в этот же день Генштаб украинской армии сообщал, что российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении, но сложнее всего ВСУ на Красноармейском участке фронта.
О том, почему российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области объяснил президент РФ Владимир Путин.
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