Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ
18:58 29.05.2024 (обновлено: 19:34 29.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Менее чем за сутки в зоне проведения спецоперации произошло до 60 боестолкновений, на Кураховском направлении российская армия значительно усилила атаки, сказано в сводке Генерального штаба ВСУ
Уточняется, что на сегодня самое большое количество боев проходит на Красноармейском участке фронта. В Харьковской области бои продолжаются в районе Волчанска, российская армия все также поражает военные объекты с помощью управляемых авиабомб.
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