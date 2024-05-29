Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ

Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово

Населенные пункты Карловка и Курахово важны не только с военной точки зрения. Курахово – это крупнейшая в Европе электростанция. Два местных водохранилища пригодятся для водоснабжения ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов