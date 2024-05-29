Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру
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Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ
Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру
Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ
Менее чем за сутки в зоне проведения спецоперации произошло до 60 боестолкновений, на Кураховском направлении российская армия значительно усилила атаки, сказано в сводке Генерального штаба ВСУ
2024-05-29T18:58
2024-05-29T19:34
новости
харьковская область
волчанск
россия
вооруженные силы украины
генштаб
наступление
вс рф
сво
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Уточняется, что на сегодня самое большое количество боев проходит на Красноармейском участке фронта. В Харьковской области бои продолжаются в районе Волчанска, российская армия все также поражает военные объекты с помощью управляемых авиабомб. Согласно данным Генштаба, на Купянском направлении за состоялось 11 боев, а на Лиманском – ВС РФ совершили несколько штурмов. Вместе с тем, командование подчеркивает, что на всех участках фронта ситуация контролируется ВСУ, а на основных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Куда будут бежать ВСУ, если российским бойцам удастся войти в июне в Курахово в интервью "Украина.ру" рассказал Ростислав Ищенко.
https://ukraina.ru/20240529/1055342407.html
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новости, харьковская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины, генштаб, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, наступление, ВС РФ, СВО

Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ

18:58 29.05.2024 (обновлено: 19:34 29.05.2024)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Менее чем за сутки в зоне проведения спецоперации произошло до 60 боестолкновений, на Кураховском направлении российская армия значительно усилила атаки, сказано в сводке Генерального штаба ВСУ
Уточняется, что на сегодня самое большое количество боев проходит на Красноармейском участке фронта. В Харьковской области бои продолжаются в районе Волчанска, российская армия все также поражает военные объекты с помощью управляемых авиабомб.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
05:30
Идут ожесточенные бои: полковник запаса рассказал, как ВС РФ удалось занять большую часть ВолчанскаКиевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города находится под контролем российских военных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Согласно данным Генштаба, на Купянском направлении за состоялось 11 боев, а на Лиманском – ВС РФ совершили несколько штурмов. Вместе с тем, командование подчеркивает, что на всех участках фронта ситуация контролируется ВСУ, а на основных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Куда будут бежать ВСУ, если российским бойцам удастся войти в июне в Курахово в интервью "Украина.ру" рассказал Ростислав Ищенко.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 04:10
Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и КураховоНаселенные пункты Карловка и Курахово важны не только с военной точки зрения. Курахово – это крупнейшая в Европе электростанция. Два местных водохранилища пригодятся для водоснабжения ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
 
НовостиХарьковская областьВолчанскРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабнаступлениеВС РФСВО
 
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19:37Страны, разрешившие ВСУ бить по РФ, безрадостные перспективы беженцев, арест ветерана КГБ. Итоги 29 мая
19:24У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт
18:58Российские бойцы значительно усилили наступление на Кураховском направлении – Генштаб ВСУ
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