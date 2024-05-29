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У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт

У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт - 29.05.2024 Украина.ру

У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт

Российская армия продвигается по многих участках фронта вглубь обороны ВСУ, чтобы таким способом надавить на союзников Киева и заморозить украинский конфликт, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2024-05-29T19:24

2024-05-29T19:24

2024-05-29T19:32

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В интервью газете Bloomberg он рассказал, подразделения российской армии постараются установить контроль над еще большей территорией, якобы чтобы приостановить конфликт до того, как ВСУ получат больше военной помощи. Политик также признал, что сейчас ВС РФ имеют преимущество в снарядах и ракетах, тогда как Вооруженным силам Украины необходимо не менее 60 истребителей, но лучше бы Киев располагал 100-120 такими самолетами. Как и Владимир Зеленский, он также призвал союзников разрешить ВСУ атаковать западным оружием российские регионы. По его словам, американское военная техника и боеприпасы уже начали поступать на поле боя, однако потребуются недели, чтобы выйти на критический объем. Ранее в этот же день сообщалось, что десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды разрешили украинской армии атаковать территорию РФ. О возможной заморозке украинского конфликта прежде высказывались и в Кремле.

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новости, россия, украина, киев, михаил подоляк, вооруженные силы украины, офис президента, bloomberg, сво, заморозка, наступление, вс рф