У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт
19:24 29.05.2024 (обновлено: 19:32 29.05.2024)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Российская армия продвигается по многих участках фронта вглубь обороны ВСУ, чтобы таким способом надавить на союзников Киева и заморозить украинский конфликт, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
В интервью газете Bloomberg он рассказал, подразделения российской армии постараются установить контроль над еще большей территорией, якобы чтобы приостановить конфликт до того, как ВСУ получат больше военной помощи.
"Они (оккупанты, — ред.) будут пытаться продавить линию фронта, чтобы наступать. И тогда они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся там, где есть — иначе мы продолжим убивать", — уточнил он.
Политик также признал, что сейчас ВС РФ имеют преимущество в снарядах и ракетах, тогда как Вооруженным силам Украины необходимо не менее 60 истребителей, но лучше бы Киев располагал 100-120 такими самолетами.
"Надо прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет бомбами районы, приближенные к полю боя", — указал Подоляк.
Как и Владимир Зеленский, он также призвал союзников разрешить ВСУ атаковать западным оружием российские регионы. По его словам, американское военная техника и боеприпасы уже начали поступать на поле боя, однако потребуются недели, чтобы выйти на критический объем.
Ранее в этот же день сообщалось, что десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды разрешили украинской армии атаковать территорию РФ.
О возможной заморозке украинского конфликта прежде высказывались и в Кремле.