У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт - 29.05.2024 Украина.ру
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У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт
У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт - 29.05.2024 Украина.ру
У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт
Российская армия продвигается по многих участках фронта вглубь обороны ВСУ, чтобы таким способом надавить на союзников Киева и заморозить украинский конфликт, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2024-05-29T19:24
2024-05-29T19:32
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В интервью газете Bloomberg он рассказал, подразделения российской армии постараются установить контроль над еще большей территорией, якобы чтобы приостановить конфликт до того, как ВСУ получат больше военной помощи. Политик также признал, что сейчас ВС РФ имеют преимущество в снарядах и ракетах, тогда как Вооруженным силам Украины необходимо не менее 60 истребителей, но лучше бы Киев располагал 100-120 такими самолетами. Как и Владимир Зеленский, он также призвал союзников разрешить ВСУ атаковать западным оружием российские регионы. По его словам, американское военная техника и боеприпасы уже начали поступать на поле боя, однако потребуются недели, чтобы выйти на критический объем. Ранее в этот же день сообщалось, что десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды разрешили украинской армии атаковать территорию РФ. О возможной заморозке украинского конфликта прежде высказывались и в Кремле.
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новости, россия, украина, киев, михаил подоляк, вооруженные силы украины, офис президента, bloomberg, сво, заморозка, наступление, вс рф
Новости, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Офис президента, bloomberg, СВО, заморозка, наступление, ВС РФ

У Зеленского считают, что ВС РФ наступает, чтобы заморозить конфликт

19:24 29.05.2024 (обновлено: 19:32 29.05.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Российская армия продвигается по многих участках фронта вглубь обороны ВСУ, чтобы таким способом надавить на союзников Киева и заморозить украинский конфликт, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
В интервью газете Bloomberg он рассказал, подразделения российской армии постараются установить контроль над еще большей территорией, якобы чтобы приостановить конфликт до того, как ВСУ получат больше военной помощи.
"Они (оккупанты, — ред.) будут пытаться продавить линию фронта, чтобы наступать. И тогда они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся там, где есть — иначе мы продолжим убивать", — уточнил он.
Политик также признал, что сейчас ВС РФ имеют преимущество в снарядах и ракетах, тогда как Вооруженным силам Украины необходимо не менее 60 истребителей, но лучше бы Киев располагал 100-120 такими самолетами.
"Надо прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет бомбами районы, приближенные к полю боя", — указал Подоляк.
Как и Владимир Зеленский, он также призвал союзников разрешить ВСУ атаковать западным оружием российские регионы. По его словам, американское военная техника и боеприпасы уже начали поступать на поле боя, однако потребуются недели, чтобы выйти на критический объем.
Ранее в этот же день сообщалось, что десять стран: Франция, Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды разрешили украинской армии атаковать территорию РФ.
О возможной заморозке украинского конфликта прежде высказывались и в Кремле.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
8 января, 10:57
Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с РоссиейСоюзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais
 
НовостиРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныОфис президентаbloombergСВОзаморозканаступлениеВС РФ
 
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