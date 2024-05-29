Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений
18:24 29.05.2024 (обновлено: 18:28 29.05.2024)
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) принялись расследовать возможную растрату средств, освоенных при строительстве фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения и в тылу. Об этом 29 мая сообщили в Киевской военной администрации
Проверка началась после скандала, связанного с укреплениями украинской армии в Харьковской области. Напомним, глава военной администрации региона Олег Синегубов заявлял, что запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены. О том, что их в действительности не было позже сообщали военнослужащие украинской армии.
"Киевская область наращивает темпы обустройства фортификаций… Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратятся средства проверяет СБУ (Служба безопасности Украины – ред.), ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", – говорится в телеграм-канале столичной мэрии.
Кроме спецслужб к расследованию привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, проводят технадзор за строительством.
Ранее на Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами.
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