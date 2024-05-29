Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений - 29.05.2024 Украина.ру
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Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений
Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений - 29.05.2024 Украина.ру
Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений
Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) принялись расследовать возможную растрату средств, освоенных при строительстве фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения и в тылу. Об этом 29 мая сообщили в Киевской военной администрации
2024-05-29T18:24
2024-05-29T18:28
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Проверка началась после скандала, связанного с укреплениями украинской армии в Харьковской области. Напомним, глава военной администрации региона Олег Синегубов заявлял, что запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены. О том, что их в действительности не было позже сообщали военнослужащие украинской армии. Кроме спецслужб к расследованию привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, проводят технадзор за строительством.Ранее на Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами.
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новости, харьковская область, набу, украина, сбу, гбр, коррупция, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, НАБУ, Украина, СБУ, ГБР, коррупция, наступление, ВС РФ, СВО

Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений

18:24 29.05.2024 (обновлено: 18:28 29.05.2024)
 
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
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Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) принялись расследовать возможную растрату средств, освоенных при строительстве фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения и в тылу. Об этом 29 мая сообщили в Киевской военной администрации
Проверка началась после скандала, связанного с укреплениями украинской армии в Харьковской области. Напомним, глава военной администрации региона Олег Синегубов заявлял, что запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены. О том, что их в действительности не было позже сообщали военнослужащие украинской армии.
"Киевская область наращивает темпы обустройства фортификаций… Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратятся средства проверяет СБУ (Служба безопасности Украины – ред.), ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", – говорится в телеграм-канале столичной мэрии.
Кроме спецслужб к расследованию привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, проводят технадзор за строительством.
Ранее на Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
14 мая, 07:42
Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупцииНаступление ВС РФ на Харьковском направлении вызвало определенную панику на Украине, вновь проявив коррупционную сущность властей Незалежной. Наступление показало, что многих фортификаций, построенных на бумаге, по факту не существует
 
НовостиХарьковская областьНАБУУкраинаСБУГБРкоррупциянаступлениеВС РФСВО
 
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