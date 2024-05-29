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Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений

Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений - 29.05.2024 Украина.ру

Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений

Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) принялись расследовать возможную растрату средств, освоенных при строительстве фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения и в тылу. Об этом 29 мая сообщили в Киевской военной администрации

2024-05-29T18:24

2024-05-29T18:24

2024-05-29T18:28

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Проверка началась после скандала, связанного с укреплениями украинской армии в Харьковской области. Напомним, глава военной администрации региона Олег Синегубов заявлял, что запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены. О том, что их в действительности не было позже сообщали военнослужащие украинской армии. Кроме спецслужб к расследованию привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, антикоррупционные организации. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, проводят технадзор за строительством.Ранее на Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами.

https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html

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новости, харьковская область, набу, украина, сбу, гбр, коррупция, наступление, вс рф, сво