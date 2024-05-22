На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами - 22.05.2024 Украина.ру
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На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами - 22.05.2024 Украина.ру
На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
Верховная Рада создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов. Об этом 22 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2024-05-22T13:02
2024-05-22T13:02
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
слуга народа
дроны
беспилотники
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Украинский парламент проголосовал за создание временной специальной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов."За" проголосовали 277 депутатов. Председателем комиссии назначен Николай Задорожный.В состав комиссии вошли 8 депутатов от партии "Слуга народа" и по одному представителю от других.Созданная комиссия займётся изучением обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования госзаказа на производство и закупку дронов.Также ВСК будет анализировать распределение и передачу беспилотникам между воинскими частями и подразделения ВСУ. В их полномочия также войдет обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств, выделенных на их обустройство.Накануне, 21 мая, Владимир Зеленский запретил депутатам из своей фракции голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами.
https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, дроны, беспилотники
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Слуга народа, дроны, беспилотники

На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами

13:02 22.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна / Перейти в фотобанкВерховная рада здание флаг
Верховная рада здание флаг - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна
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Верховная Рада создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов. Об этом 22 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
Украинский парламент проголосовал за создание временной специальной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов.
"За" проголосовали 277 депутатов. Председателем комиссии назначен Николай Задорожный.
В состав комиссии вошли 8 депутатов от партии "Слуга народа" и по одному представителю от других.
Созданная комиссия займётся изучением обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования госзаказа на производство и закупку дронов.
Также ВСК будет анализировать распределение и передачу беспилотникам между воинскими частями и подразделения ВСУ. В их полномочия также войдет обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств, выделенных на их обустройство.
Накануне, 21 мая, Владимир Зеленский запретил депутатам из своей фракции голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
14 мая, 07:42
Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупцииНаступление ВС РФ на Харьковском направлении вызвало определенную панику на Украине, вновь проявив коррупционную сущность властей Незалежной. Наступление показало, что многих фортификаций, построенных на бумаге, по факту не существует
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСлуга народадроныбеспилотники
 
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