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На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами

На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами - 22.05.2024 Украина.ру

На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов. Об этом 22 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2024-05-22T13:02

2024-05-22T13:02

2024-05-22T13:02

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ярослав железняк

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

слуга народа

дроны

беспилотники

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Украинский парламент проголосовал за создание временной специальной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов."За" проголосовали 277 депутатов. Председателем комиссии назначен Николай Задорожный.В состав комиссии вошли 8 депутатов от партии "Слуга народа" и по одному представителю от других.Созданная комиссия займётся изучением обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования госзаказа на производство и закупку дронов.Также ВСК будет анализировать распределение и передачу беспилотникам между воинскими частями и подразделения ВСУ. В их полномочия также войдет обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств, выделенных на их обустройство.Накануне, 21 мая, Владимир Зеленский запретил депутатам из своей фракции голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами.

https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, дроны, беспилотники