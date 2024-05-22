На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
Верховная Рада создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов. Об этом 22 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
Украинский парламент проголосовал за создание временной специальной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов.
"За" проголосовали 277 депутатов. Председателем комиссии назначен Николай Задорожный.
В состав комиссии вошли 8 депутатов от партии "Слуга народа" и по одному представителю от других.
Созданная комиссия займётся изучением обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования госзаказа на производство и закупку дронов.
Также ВСК будет анализировать распределение и передачу беспилотникам между воинскими частями и подразделения ВСУ. В их полномочия также войдет обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использованием средств, выделенных на их обустройство.
Накануне, 21 мая, Владимир Зеленский запретил депутатам из своей фракции голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами.
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