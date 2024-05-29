https://ukraina.ru/20240529/1055358834.html
"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой
"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой - 29.05.2024 Украина.ру
"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал решение о выплате денег украинским беженцам за возвращение домой. Об этом сообщил президент комитета ПАСЕ по миграции и беженцам Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-05-29T15:49
2024-05-29T15:49
2024-05-29T15:49
новости
алексей гончаренко
украина
европа
дмитрий кулеба
парламентская ассамблея совета европы
вооруженные силы украины
беженцы
украинские беженцы
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Украинцы, которые после окончания боевых действий будут возвращаться на Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран, заявил Гончаренко*. Депутат назвал это решение "очень важным".В комментариях украинцы высказали своё негодование, так как выплаты для тех, кто остался в стране, не положены."А тем, кто тут плохо жил не нужно", "А тем, кто не убежал?", "Такое впечатление, что те, кто остались, как сыр в масле", "Пересидели в Европе, вернулись, ещё и денег дали", "Держите деньги только свалите", - возмутились украинцы.В апреле МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.* Признан террористом и экстремистом в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей гончаренко, украина, европа, дмитрий кулеба, парламентская ассамблея совета европы, вооруженные силы украины, беженцы, украинские беженцы
Новости, Алексей Гончаренко, Украина, Европа, Дмитрий Кулеба, Парламентская ассамблея Совета Европы, Вооруженные силы Украины, беженцы, украинские беженцы
"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал решение о выплате денег украинским беженцам за возвращение домой. Об этом сообщил президент комитета ПАСЕ по миграции и беженцам Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
Украинцы, которые после окончания боевых действий будут возвращаться на Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран, заявил Гончаренко
*. Депутат назвал это решение "очень важным".
В комментариях украинцы высказали своё негодование, так как выплаты для тех, кто остался в стране, не положены.
"А тем, кто тут плохо жил не нужно", "А тем, кто не убежал?", "Такое впечатление, что те, кто остались, как сыр в масле", "Пересидели в Европе, вернулись, ещё и денег дали", "Держите деньги только свалите", - возмутились украинцы.
В апреле МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.
* Признан террористом и экстремистом в РФ