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"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой

"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой - 29.05.2024 Украина.ру

"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал решение о выплате денег украинским беженцам за возвращение домой. Об этом сообщил президент комитета ПАСЕ по миграции и беженцам Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-05-29T15:49

2024-05-29T15:49

2024-05-29T15:49

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алексей гончаренко

украина

европа

дмитрий кулеба

парламентская ассамблея совета европы

вооруженные силы украины

беженцы

украинские беженцы

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Украинцы, которые после окончания боевых действий будут возвращаться на Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран, заявил Гончаренко*. Депутат назвал это решение "очень важным".В комментариях украинцы высказали своё негодование, так как выплаты для тех, кто остался в стране, не положены."А тем, кто тут плохо жил не нужно", "А тем, кто не убежал?", "Такое впечатление, что те, кто остались, как сыр в масле", "Пересидели в Европе, вернулись, ещё и денег дали", "Держите деньги только свалите", - возмутились украинцы.В апреле МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240516/1055108484.html

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новости, алексей гончаренко, украина, европа, дмитрий кулеба, парламентская ассамблея совета европы, вооруженные силы украины, беженцы, украинские беженцы