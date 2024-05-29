Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова - 29.05.2024 Украина.ру
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Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова
Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова - 29.05.2024 Украина.ру
Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова
Украина постоянно выставляет новые требования, из-за этого процесса обмена военнопленными приостановлен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
2024-05-29T11:35
2024-05-29T11:35
новости
киев
украина
россия
татьяна москалькова
плен
обмен пленными
военнопленные
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"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы РФ.Она поблагодарила сотрудников российского военного ведомства за работу по возвращению пленных."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мерориятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных. По её словам, Киев отказывается возвращать украинцев домой, а отдает предпочтение боевикам из националистического батальона "Азов"*.После этого в Киеве прошел митинг родственников украинских военнопленных.* признан террористической организацией в РФ
https://ukraina.ru/20240523/1055258449.html
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новости, киев, украина, россия, татьяна москалькова, плен, обмен пленными, военнопленные
Новости, Киев, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, плен, обмен пленными, военнопленные

Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова

11:35 29.05.2024
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Украина постоянно выставляет новые требования, из-за этого процесса обмена военнопленными приостановлен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы РФ.
Она поблагодарила сотрудников российского военного ведомства за работу по возвращению пленных.
"Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мерориятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.
Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных. По её словам, Киев отказывается возвращать украинцев домой, а отдает предпочтение боевикам из националистического батальона "Азов"*.
После этого в Киеве прошел митинг родственников украинских военнопленных.
* признан террористической организацией в РФ
в украинской столице прошел митинг
23 мая, 22:15
После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных в украинской столице прошел митинг их родственников Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*
 
НовостиКиевУкраинаРоссияТатьяна Москальковапленобмен пленнымивоеннопленные
 
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Заголовок открываемого материала
11:35Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова
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