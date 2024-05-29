https://ukraina.ru/20240529/1055349998.html

Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова

Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова - 29.05.2024 Украина.ру

Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова

Украина постоянно выставляет новые требования, из-за этого процесса обмена военнопленными приостановлен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

2024-05-29T11:35

2024-05-29T11:35

2024-05-29T11:35

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"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы РФ.Она поблагодарила сотрудников российского военного ведомства за работу по возвращению пленных."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мерориятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных. По её словам, Киев отказывается возвращать украинцев домой, а отдает предпочтение боевикам из националистического батальона "Азов"*.После этого в Киеве прошел митинг родственников украинских военнопленных.* признан террористической организацией в РФ

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новости, киев, украина, россия, татьяна москалькова, плен, обмен пленными, военнопленные