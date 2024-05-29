Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Украина постоянно выставляет новые требования, из-за этого процесса обмена военнопленными приостановлен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное заседание комитетов Госдумы РФ.
Она поблагодарила сотрудников российского военного ведомства за работу по возвращению пленных.
"Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мерориятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.
Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных. По её словам, Киев отказывается возвращать украинцев домой, а отдает предпочтение боевикам из националистического батальона "Азов"*.
После этого в Киеве прошел митинг родственников украинских военнопленных.
* признан террористической организацией в РФ
23 мая, 22:15После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных в украинской столице прошел митинг их родственников Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*