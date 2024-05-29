https://ukraina.ru/20240529/1055349508.html

Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона

Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона - 29.05.2024 Украина.ру

Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона

Киев получил от Лондона разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg

2024-05-29T10:52

2024-05-29T10:52

2024-05-29T10:52

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оружие

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Журналист попросил прокомментировать обсуждение в Евросоюзе по поводу того, давать ли разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.По словам украинского советника, Украина уже создаёт собственное оружие, которое использует для нанесения ударов по России.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодар.

https://ukraina.ru/20240529/1055347764.html

россия

украина

киев

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новости, россия, украина, киев, йенс столтенберг, нато, ес, евросоюз, storm shadow , оружие, всу