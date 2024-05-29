Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона - 29.05.2024 Украина.ру
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Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона
Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона - 29.05.2024 Украина.ру
Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона
Киев получил от Лондона разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg
2024-05-29T10:52
2024-05-29T10:52
новости
россия
украина
киев
йенс столтенберг
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евросоюз
storm shadow
оружие
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Журналист попросил прокомментировать обсуждение в Евросоюзе по поводу того, давать ли разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.По словам украинского советника, Украина уже создаёт собственное оружие, которое использует для нанесения ударов по России.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодар.
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новости, россия, украина, киев, йенс столтенберг, нато, ес, евросоюз, storm shadow , оружие, всу
Новости, Россия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, Евросоюз, Storm Shadow , оружие, ВСУ

Украина уже применяет Storm Shadow с позволения Лондона

10:52 29.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
Читать в
Киев получил от Лондона разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России. Об этом рассказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg
Журналист попросил прокомментировать обсуждение в Евросоюзе по поводу того, давать ли разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.
"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем", - сказал Сак.
По словам украинского советника, Украина уже создаёт собственное оружие, которое использует для нанесения ударов по России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Журналисты французского агентства AFP со ссылкой на "несколько западных источников" сообщили, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. В частности, для атаки на Краснодар.
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
09:55
Украина применила западное оружие для ударов по Кубани - AFPВооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по России. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников"
 
НовостиРоссияУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНАТОЕСЕвросоюзStorm ShadowоружиеВСУ
 
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