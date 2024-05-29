Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь" - 29.05.2024 Украина.ру
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Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь"
Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь" - 29.05.2024 Украина.ру
Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь"
Когда Зеленский в Одессе проводил экскурсию для одного из западных лидеров, неподалеку от этого места прилетела ракета. На тот момент была договоренность, что стороны не будут ликвидировать глав государств. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-29T04:00
2024-05-29T04:00
новости
украина
одесса
россия
владимир зеленский
фсб
александр бортников
ракетный удар
ликвидация
власти украины
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Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке сделал несколько заявлений, которые более детально описывают его видение ситуации, рассказал эксперт.Бортников сказал, что Украина напрямую имеет отношение к теракту в "Крокусе" и что все причастные к нему будут наказаны. В этом преступлении могут прямо обвинить Владимира Зеленского, которого в России объявляли в розыск и который с 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, добавил он.По его словам, теперь по Зеленскому "может прилететь ракета, потому что он нелегитимный президент Украины". Потому что Бортников сказал, что все причастные к теракту будут наказаны. Но он не говорил, что их обязательно посадят в тюрьму, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.руО том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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новости, украина, одесса, россия, владимир зеленский, фсб, александр бортников, ракетный удар, ликвидация, власти украины, крокус сити, теракт
Новости, Украина, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, ФСБ, Александр Бортников, ракетный удар, ликвидация, власти Украины, Крокус Сити, теракт

Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь"

04:00 29.05.2024
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО
© president.gov.ua
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Когда Зеленский в Одессе проводил экскурсию для одного из западных лидеров, неподалеку от этого места прилетела ракета. На тот момент была договоренность, что стороны не будут ликвидировать глав государств. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке сделал несколько заявлений, которые более детально описывают его видение ситуации, рассказал эксперт.
Бортников сказал, что Украина напрямую имеет отношение к теракту в "Крокусе" и что все причастные к нему будут наказаны. В этом преступлении могут прямо обвинить Владимира Зеленского, которого в России объявляли в розыск и который с 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, добавил он.
"Когда Зеленский в Одессе проводил экскурсию для одного из западных лидеров, русская ракета прилетела в один из [корабельных] доков неподалеку от этого места. На тот момент была договоренность, что стороны не будут ликвидировать глав государств", - сообщил Ющук.
По его словам, теперь по Зеленскому "может прилететь ракета, потому что он нелегитимный президент Украины". Потому что Бортников сказал, что все причастные к теракту будут наказаны. Но он не говорил, что их обязательно посадят в тюрьму, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.ру
О том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Яна Амелина интервью
Вчера, 05:52
Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбуИ впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии
 
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