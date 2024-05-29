Все причастные к "Крокусу" будут наказаны: Ющук объяснил, почему по Зеленскому теперь "может прилететь"
Когда Зеленский в Одессе проводил экскурсию для одного из западных лидеров, неподалеку от этого места прилетела ракета. На тот момент была договоренность, что стороны не будут ликвидировать глав государств. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке сделал несколько заявлений, которые более детально описывают его видение ситуации, рассказал эксперт.
Бортников сказал, что Украина напрямую имеет отношение к теракту в "Крокусе" и что все причастные к нему будут наказаны. В этом преступлении могут прямо обвинить Владимира Зеленского, которого в России объявляли в розыск и который с 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, добавил он.
"Когда Зеленский в Одессе проводил экскурсию для одного из западных лидеров, русская ракета прилетела в один из [корабельных] доков неподалеку от этого места. На тот момент была договоренность, что стороны не будут ликвидировать глав государств", - сообщил Ющук.
По его словам, теперь по Зеленскому "может прилететь ракета, потому что он нелегитимный президент Украины". Потому что Бортников сказал, что все причастные к теракту будут наказаны. Но он не говорил, что их обязательно посадят в тюрьму, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины читайте на сайте Украина.ру
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