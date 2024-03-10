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Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины

Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины - 10.03.2024 Украина.ру

Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины

Существует три базовых сценария прямого военного участия Североатлантического альянса в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2024-03-10T03:30

2024-03-10T03:30

2024-03-10T03:30

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил странам НАТО обсудить возможность отправки военнослужащих Альянса на Украину. Западные лидеры от подобных планов открестились, допустив лишь появление на украинской территории персонала для обслуживания техники и обучения украинцев. По мнению Козина, если НАТО решится оказать Украине вооруженную поддержку, то это может развиваться по трем сценариям.Первый - нанесение массированного удара без использования ядерного оружия — только по группировке СВО в Донбассе и Новороссии, с таким расчетом, чтобы не вызвать начало Третьей мировой войны. Третий сценарий может преследовать цель затягивания неспровоцированной комбинированной вооруженной агрессии США и НАТО против РФ без применения ядерного оружия с территории Украины еще на несколько лет, добавил политолог.Трудно предположить, что ведущие страны НАТО подтолкнут нынешнее украинское руководство к полной капитуляции перед Москвой в самое ближайшее время, резюмировал Козин.О полном раскладе с возможными сценариями боевых действий НАТО против России читайте в интервью Владимира Козина "РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии".

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