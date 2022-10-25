"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме - 25.10.2022 Украина.ру
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"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме
"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме - 25.10.2022 Украина.ру
"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме
Удары РФ по энергетике Украины нужны для того, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:53
2022-10-25T04:53
новости
украина
россия
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Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его мнению, западные поставки в армию Украины будут сложнее, но они не прекратятся, потому что железная дорога и обычные дороги работают.России нужно продолжать эту работу и потом переходить ко второй фазе, бить по железнодорожным узлам , по транспортным артериям, по транспортной инфраструктуре , чтобы это усложнило маневренность украинской армии, доставку ей вооружений, переброску систем, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html
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Новости, Украина, Россия

"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме

04:53 25.10.2022
 
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
Киевская ТЭЦ-6
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Удары РФ по энергетике Украины нужны для того, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Нам же отключение нужно не само по себе, нам отключение нужно как шаг к ее (украинской власти – Ред.) капитуляции. Хотя в первый день казалось, что эти удары будут такими немногочисленными, но они продолжаются уже приличный срок. Не тот масштаб, который был в первый день, но все равно удары происходят, и понятно, что серьезные проблемы украинской экономики, которые были - сейчас усугубятся еще в разы.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политический обозреватель "РИА Новости"
По его мнению, западные поставки в армию Украины будут сложнее, но они не прекратятся, потому что железная дорога и обычные дороги работают.
России нужно продолжать эту работу и потом переходить ко второй фазе, бить по железнодорожным узлам , по транспортным артериям, по транспортной инфраструктуре , чтобы это усложнило маневренность украинской армии, доставку ей вооружений, переброску систем, заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:28
Удары по энергетике Украины. Реальный ущерб и продолжение симуляции
 
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