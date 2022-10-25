https://ukraina.ru/20221025/1040089655.html

"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме

"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме - 25.10.2022 Украина.ру

"Проблемы Украины усугубятся в разы": эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме

Удары РФ по энергетике Украины нужны для того, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-25T04:53

2022-10-25T04:53

2022-10-25T04:53

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украина

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Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его мнению, западные поставки в армию Украины будут сложнее, но они не прекратятся, потому что железная дорога и обычные дороги работают.России нужно продолжать эту работу и потом переходить ко второй фазе, бить по железнодорожным узлам , по транспортным артериям, по транспортной инфраструктуре , чтобы это усложнило маневренность украинской армии, доставку ей вооружений, переброску систем, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия