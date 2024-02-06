https://ukraina.ru/20240206/1053106636.html

"Украина сняла всю пену": эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому

"Украина сняла всю пену": эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому - 06.02.2024 Украина.ру

"Украина сняла всю пену": эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому

Сейчас Украине надо выдернуть на фронт из мирной жизни сотни тысяч человек, это очень серьезный вызов. Пока киевский режим может выгребать сельские территории, но потом мобилизация дойдет и до городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T03:30

2024-02-06T03:30

2024-02-06T03:30

новости

украина

владимир зеленский

мобилизация

всу

город

фронт

военные

экономика

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Проблемы с экономикой и мобилизацией на Украине будут только нарастать, потому что она уже сняла всю "достойную пену". То есть всех, кого можно было мобилизовать добровольно, там уже мобилизовали, рассказал журналист.На Украине полно людей, которые заняты на важных должностях и работают на важных предприятиях. Поэтому каждый отправленный на фронт человек — это рана на теле социума. А Киеву надо выдернуть из мирной жизни сотни тысяч человек, добавил эксперт.Конфликтов и скандалов в случае мобилизации городских жителей будет больше. Это ударит по рейтингу Владимира Зеленского. Неслучайно он думает о том, чтобы перевести этот удар на Раду и военную верхушку, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240205/1053062497.html

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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, город, фронт, военные, экономика