"Украина сняла всю пену": эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому
Сейчас Украине надо выдернуть на фронт из мирной жизни сотни тысяч человек, это очень серьезный вызов. Пока киевский режим может выгребать сельские территории, но потом мобилизация дойдет и до городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Проблемы с экономикой и мобилизацией на Украине будут только нарастать, потому что она уже сняла всю "достойную пену". То есть всех, кого можно было мобилизовать добровольно, там уже мобилизовали, рассказал журналист.
На Украине полно людей, которые заняты на важных должностях и работают на важных предприятиях. Поэтому каждый отправленный на фронт человек — это рана на теле социума. А Киеву надо выдернуть из мирной жизни сотни тысяч человек, добавил эксперт.
"Это очень серьезный вызов. Неслучайно украинцы так бодаются по поводу мобилизации. Пока киевский режим может выгрести сельские территории. Потом дело дойдет до городов, а города — это немножко другие сообщества и другие связи", - отметил Скоробогатый.
Конфликтов и скандалов в случае мобилизации городских жителей будет больше. Это ударит по рейтингу Владимира Зеленского. Неслучайно он думает о том, чтобы перевести этот удар на Раду и военную верхушку, резюмировал собеседник Украина.ру.
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