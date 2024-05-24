Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ
21:32 24.05.2024 (обновлено: 21:45 24.05.2024)
ПВО Iris-T
Берлин снабдил Киев дополнительным зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Это уже четвертая установка ПВО, переданная ФРГ, сообщает немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на свои источники
Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины и теперь Киев располагает четырьмя системами средней дальности IRIS-T и одной - малой дальности.
"За последние полтора года системы вооружения доказали свою высокую эффективность в защите крупных украинских городов (Киев и Львов) от атак российской авиации. Они также перехватили крылатые ракеты, нацеленные на важнейшую энергетическую инфраструктуру", – сказано в статье.
Всего Германия намерена передать Украине девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense.
Вместе с тем, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков, отмечают журналисты. Они подчеркивают, что производитель опаздывает в связи с высоким темпом боевых действий.
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