https://ukraina.ru/20240524/1055277213.html

Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ

Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ - 24.05.2024 Украина.ру

Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ

Берлин снабдил Киев дополнительным зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Это уже четвертая установка ПВО, переданная ФРГ, сообщает немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на свои источники

2024-05-24T21:32

2024-05-24T21:32

2024-05-24T21:45

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Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины и теперь Киев располагает четырьмя системами средней дальности IRIS-T и одной - малой дальности. Всего Германия намерена передать Украине девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Вместе с тем, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков, отмечают журналисты. Они подчеркивают, что производитель опаздывает в связи с высоким темпом боевых действий.Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине. При каких условиях ФРГ перестанет вооружать киевский режим в интервью "Украина.ру" раскрыл эксперт.

https://ukraina.ru/20240310/1053712048.html

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новости, германия, der spiegel, украина, киев, пво, сво, военная помощь, военная техника