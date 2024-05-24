Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ - 24.05.2024 Украина.ру
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Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ
Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ - 24.05.2024 Украина.ру
Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ
Берлин снабдил Киев дополнительным зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Это уже четвертая установка ПВО, переданная ФРГ, сообщает немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на свои источники
2024-05-24T21:32
2024-05-24T21:45
новости
германия
der spiegel
украина
киев
пво
сво
военная помощь
военная техника
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Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины и теперь Киев располагает четырьмя системами средней дальности IRIS-T и одной - малой дальности. Всего Германия намерена передать Украине девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Вместе с тем, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков, отмечают журналисты. Они подчеркивают, что производитель опаздывает в связи с высоким темпом боевых действий.Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине. При каких условиях ФРГ перестанет вооружать киевский режим в интервью "Украина.ру" раскрыл эксперт.
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новости, германия, der spiegel, украина, киев, пво, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Германия, Der Spiegel, Украина, Киев, ПВО, СВО, военная помощь, военная техника

Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ

21:32 24.05.2024 (обновлено: 21:45 24.05.2024)
 
ПВО Iris-T
ПВО Iris-T
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Берлин снабдил Киев дополнительным зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Это уже четвертая установка ПВО, переданная ФРГ, сообщает немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на свои источники
Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины и теперь Киев располагает четырьмя системами средней дальности IRIS-T и одной - малой дальности.
"За последние полтора года системы вооружения доказали свою высокую эффективность в защите крупных украинских городов (Киев и Львов) от атак российской авиации. Они также перехватили крылатые ракеты, нацеленные на важнейшую энергетическую инфраструктуру", – сказано в статье.
Всего Германия намерена передать Украине девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense.
Вместе с тем, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков, отмечают журналисты. Они подчеркивают, что производитель опаздывает в связи с высоким темпом боевых действий.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине.
При каких условиях ФРГ перестанет вооружать киевский режим в интервью "Украина.ру" раскрыл эксперт.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 04:50
Над министром обороны ФРГ нависла угроза - экспертГлава минобороны ФРГ Борис Писториус оказался в сложной ситуации из-за слитой записи разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков
 
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