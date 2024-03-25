ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО - 25.03.2024 Украина.ру
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ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО
ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО - 25.03.2024 Украина.ру
ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО
На Донецком направлении очень качественно работает разведка и высокоточное оружие. Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-25T03:20
2024-03-25T03:20
новости
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Российская армия полтора месяца бились под Авдеевкой и несла там потери. Но потом укрепрайон смогли взять за 160 дней, это был большой успех. После чего ВС РФ немного продвинулись, откатили ВСУ через поля и потом уперлись в новую оборону, сообщил обозреватель.Сначала противник побежал по полям за Авдеевкой, но потом опомнился, восстановил боевые порядки и занял оборону в недостроенных укреплениях. Накал наступления армии РФ на данном направлении спал, добавил он.Российские военные уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал. Очевидно, что было отлично выстроено взаимодействие между войсками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, авдеевка, москва, алексей живов, с-300, зрк patriot, сво, пво, донецкое направление
Новости, Россия, Авдеевка, Москва, Алексей Живов, С-300, ЗРК Patriot, СВО, ПВО, Донецкое направление

ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО

03:20 25.03.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
На Донецком направлении очень качественно работает разведка и высокоточное оружие. Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Российская армия полтора месяца бились под Авдеевкой и несла там потери. Но потом укрепрайон смогли взять за 160 дней, это был большой успех. После чего ВС РФ немного продвинулись, откатили ВСУ через поля и потом уперлись в новую оборону, сообщил обозреватель.
Сначала противник побежал по полям за Авдеевкой, но потом опомнился, восстановил боевые порядки и занял оборону в недостроенных укреплениях. Накал наступления армии РФ на данном направлении спал, добавил он.

"Из хорошего могу отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает наша аэроразведка и высокоточное оружие. В частности, за последние несколько недель мы устроили геноцид украинской ПВО", - отметил Живов.

Российские военные уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал. Очевидно, что было отлично выстроено взаимодействие между войсками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Мамонтов интервью
22 марта, 12:47
Оборона по Днепру или осада Белоруссии. Владимир Мамонтов о вторжении НАТО на Украину"Французский Буратино" сейчас явно хочет быть лидером и отодвинуть "немецкого Пьеро", но играют они в театре Карабаса-Барабаса, которым управляют США.
 
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