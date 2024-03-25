ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
На Донецком направлении очень качественно работает разведка и высокоточное оружие. Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Российская армия полтора месяца бились под Авдеевкой и несла там потери. Но потом укрепрайон смогли взять за 160 дней, это был большой успех. После чего ВС РФ немного продвинулись, откатили ВСУ через поля и потом уперлись в новую оборону, сообщил обозреватель.
Сначала противник побежал по полям за Авдеевкой, но потом опомнился, восстановил боевые порядки и занял оборону в недостроенных укреплениях. Накал наступления армии РФ на данном направлении спал, добавил он.
"Из хорошего могу отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает наша аэроразведка и высокоточное оружие. В частности, за последние несколько недель мы устроили геноцид украинской ПВО", - отметил Живов.
Российские военные уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал. Очевидно, что было отлично выстроено взаимодействие между войсками, заключил собеседник издания.
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