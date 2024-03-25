https://ukraina.ru/20240325/1054043067.html

ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО

ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО - 25.03.2024 Украина.ру

ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО

На Донецком направлении очень качественно работает разведка и высокоточное оружие. Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-25T03:20

2024-03-25T03:20

2024-03-25T03:20

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Российская армия полтора месяца бились под Авдеевкой и несла там потери. Но потом укрепрайон смогли взять за 160 дней, это был большой успех. После чего ВС РФ немного продвинулись, откатили ВСУ через поля и потом уперлись в новую оборону, сообщил обозреватель.Сначала противник побежал по полям за Авдеевкой, но потом опомнился, восстановил боевые порядки и занял оборону в недостроенных укреплениях. Накал наступления армии РФ на данном направлении спал, добавил он.Российские военные уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал. Очевидно, что было отлично выстроено взаимодействие между войсками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240322/1054037064.html

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авдеевка

москва

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новости, россия, авдеевка, москва, алексей живов, с-300, зрк patriot, сво, пво, донецкое направление