https://ukraina.ru/20240527/1055307695.html

Танки из Испании для нового наступления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 мая

Танки из Испании для нового наступления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 мая - 27.05.2024 Украина.ру

Танки из Испании для нового наступления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 мая

СМИ сообщили о новом пакете оружия для Украины, который предоставит Испания. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-27T13:00

2024-05-27T13:00

2024-05-27T13:00

хроники

эксклюзив

россия

испания

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049647966_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0c8efdcc835cac4ae255a09e6455100e.jpg.webp

Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи, сообщило издание El Pais.Как рассказали источники изданию, пакет будет включать десяток ракет Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, в частности средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.Общая стоимость пакета будет составлять €1,1 млрд. Она была утверждена в прошлом месяце правительством, хотя тогда не уточнялось, какое именно вооружение войдет в пакет.При этом представители испанского премьер-министра Педро Санчеса отказались комментировать эту информацию El Pais.Также сообщается, что официально о новых поставках объявят 27 мая во время визита в Испанию Владимира Зеленского.Тем временем украинские источники сообщают о готовящемся наступлении ВСУ."Наш источник сообщает, что Зеленский не отказался от идеи подготовки осеннего наступления ВСУ силами новобранцев, которых должны набрать летом и "обучить" за месяц, а после бросить сразу в бой. Главный козырь, на который Зеленский рассчитывает - количество одномоментно брошенных солдат ВСУ в бой. По задумке ОП, это должно принести территориальный результат, ценой десятков тысяч жизней украинских солдат. Байден будет рад получить такой подарок под выборы. После этого удачного наступления (на это рассчитывает ОП), можно идти на переговоры, так как все понимают, что Украина будет становиться дорогим "чемоданом без ручки", так как на содержание только инвалидов ВСУ, будет необходимо тратить от 1-го до 2-х млрд. гривен (2,28 - 4,6 млрд руб. - Ред.) в месяц - это только в этом году. В следующем году, эта цифра будет уже в 2 - 3 раза больше. Не считая их лечение. Добавьте сюда социальный блок, изношенности и деградацию ЖКХ коммуникаций, загнивающую экономику и растущую коррупцию и т.д.", - сообщил утром 27 мая популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, "денег будет постоянно не хватать, а проблем и затратных кейсов будет всё больше и больше".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 54 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском — 41 обстрелы, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 151 единицу различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецкой в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм."Приходится констатировать, что с тех пор, как ВСУ потеснили на Авдеевском направлении, они устроили жителям Петровского и Кировского районов настоящий террор. Причем террор, по большей части, именно беспилотный. На гражданских здесь охотятся, их запугивают, буквально выдавливая из районов. И тут даже умственно отсталый не скажет, что имеют место случайности, ибо дрон - оружие высокоточное. Оператор видит цель, идентифицирует гражданского и наносит удар конкретно по конкретному человеку, конкретной машине, конкретному дому", - написал утром 27 мая в своём телеграм-канале журналист издания Украина.ру Игорь Гомольский.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 4; Подстепное — 3; Днепряны — 6; Райское — 2; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Плодовое, Цукуры и Каиры.В 10:00 губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об ударе по Нижним Серогозам."Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Социального фонда, по предварительной информации пять человек получили ранения. Данные уточняются. Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Однако киевских боевиков это нисколько не смутило", - написал он в своём телеграм-канале.Позже Сальдо уточнил информацию, выложив фото с места событий."Прилёт по Социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно ракеты HIMARS, пришёлся на 9:13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал. Место прилёта оцеплено. Противник перешел к тактике повторных обстрелов, чтобы причинить больше вреда, как это было недавно в Скадовске. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - указал он в 11:17.С утра 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких атаках Вооружённых сил Украины на регион."Сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса во двор в многоквартирном доме в 5 квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей. В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка. Есть повреждение на линии газоснабжения. Также повреждён один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на местах. Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток", - написал он в 04:12 в своём телеграм-канале.В 09:20 он сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Спустя 8 минут сигнал был отменён."Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БпЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются", - сообщил Гладков в 10:31.Спустя полчаса он сообщил атаке на село Берёзовку Борисовского района. Село атаковали дроном-камикадзе. В результате детонации дрона никто не пострадал, были повреждены два автомобиля, стоящих на парковке сельскохозяйственного предприятия."Участники территориальной самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. В результате его детонации в воздухе осколками посечен забор частного жилого домовладения и поврежден один легковой автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков в 11:35.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240527/1055301793.html

https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

https://ukraina.ru/20240526/1055293364.html

россия

испания

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, испания, украина, вооруженные силы украины