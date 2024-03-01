Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России - 01.03.2024 Украина.ру
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Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России - 01.03.2024 Украина.ру
Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
Если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2024-03-01T04:10
2024-03-01T04:10
новости
германия
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украина
территория
государство
вооружение
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На Украине мы сами "даем немцам пас". Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, рассказал эксперт.Берлин не направляет на Украину своих солдат. Если бы он это сделал, это было бы прямое участие в конфликте. Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает таковым, добавил политик."А вот если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.Проще говоря, тогда Берлин будет поставлять Киеву только гуманитарную помощь, а не оружие. Потому что иначе это перейдет в конфликт с Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053619356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, украина, территория, государство, вооружение, поставки, сво, конфликт
Новости, Германия, Россия, Украина, территория, государство, вооружение, поставки, СВО, конфликт

Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России

04:10 01.03.2024
 
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танк леопард - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
На Украине мы сами "даем немцам пас". Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, рассказал эксперт.
"Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как красную линию", - указал Федоров.
Берлин не направляет на Украину своих солдат. Если бы он это сделал, это было бы прямое участие в конфликте. Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает таковым, добавил политик.
"А вот если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.
Проще говоря, тогда Берлин будет поставлять Киеву только гуманитарную помощь, а не оружие. Потому что иначе это перейдет в конфликт с Россией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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