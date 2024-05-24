Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков - 24.05.2024 Украина.ру
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Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков - 24.05.2024 Украина.ру
Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
Каннабис, его смолы, экстракты и настойки исключены из списка особо опасных наркотических средств, соответствующее решение приняло правительство Украины, информировал постпред кабинета министров в Раде Тарас Мельничук 24 мая
2024-05-24T21:05
2024-05-24T21:09
новости
украина
владимир зеленский
рада
кабмин
минздрав
каннабис
марихуана
наркомания
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Так, правительство внесло изменения в перечень наркотиков, психотропов и прекурсоров, установленный в 2000 году Кабмином. Такое решение было принято в связи с исполнением требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению". Теперь оборот каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек на Украине разрешен в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике. Изменения, зафиксированные правительством, вступят в силу 16 августа этого года. Напомним, Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще когда являлся кандидатом в президенты. Этой зимой он подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. Тогда отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования. Минздрав страны поддержал решение украинского лидера. О том, зачем на самом деле Киев легализовал каннабис "Украина. ру" писала здесь.
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новости, украина, владимир зеленский, рада, кабмин, минздрав, каннабис, марихуана, наркомания
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рада, Кабмин, Минздрав, каннабис, марихуана, наркомания

Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков

21:05 24.05.2024 (обновлено: 21:09 24.05.2024)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция в Киеве с требованием легализации марихуаны
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Каннабис, его смолы, экстракты и настойки исключены из списка особо опасных наркотических средств, соответствующее решение приняло правительство Украины, информировал постпред кабинета министров в Раде Тарас Мельничук 24 мая
Так, правительство внесло изменения в перечень наркотиков, психотропов и прекурсоров, установленный в 2000 году Кабмином. Такое решение было принято в связи с исполнением требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".
Теперь оборот каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек на Украине разрешен в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.
Изменения, зафиксированные правительством, вступят в силу 16 августа этого года.
Напомним, Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще когда являлся кандидатом в президенты. Этой зимой он подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. Тогда отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования. Минздрав страны поддержал решение украинского лидера.
О том, зачем на самом деле Киев легализовал каннабис "Украина. ру" писала здесь.
конопля каннабис марихуана
16 февраля, 07:43
Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркомановПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом говорится на сайте Верховной Рады
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРадаКабминМинздравканнабисмарихуананаркомания
 
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Заголовок открываемого материала
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