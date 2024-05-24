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Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков - 24.05.2024 Украина.ру
Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
Каннабис, его смолы, экстракты и настойки исключены из списка особо опасных наркотических средств, соответствующее решение приняло правительство Украины, информировал постпред кабинета министров в Раде Тарас Мельничук 24 мая
2024-05-24T21:05
2024-05-24T21:05
2024-05-24T21:09
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украина
владимир зеленский
рада
кабмин
минздрав
каннабис
марихуана
наркомания
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Так, правительство внесло изменения в перечень наркотиков, психотропов и прекурсоров, установленный в 2000 году Кабмином. Такое решение было принято в связи с исполнением требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению". Теперь оборот каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек на Украине разрешен в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике. Изменения, зафиксированные правительством, вступят в силу 16 августа этого года. Напомним, Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще когда являлся кандидатом в президенты. Этой зимой он подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. Тогда отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования. Минздрав страны поддержал решение украинского лидера. О том, зачем на самом деле Киев легализовал каннабис "Украина. ру" писала здесь.
https://ukraina.ru/20240216/1053327327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, рада, кабмин, минздрав, каннабис, марихуана, наркомания
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рада, Кабмин, Минздрав, каннабис, марихуана, наркомания
Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
21:05 24.05.2024 (обновлено: 21:09 24.05.2024)
Каннабис, его смолы, экстракты и настойки исключены из списка особо опасных наркотических средств, соответствующее решение приняло правительство Украины, информировал постпред кабинета министров в Раде Тарас Мельничук 24 мая
Так, правительство внесло изменения в перечень наркотиков, психотропов и прекурсоров, установленный в 2000 году Кабмином. Такое решение было принято в связи с исполнением требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования с учебной целью, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".
Теперь оборот каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек на Украине разрешен в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельностью, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.
Изменения, зафиксированные правительством, вступят в силу 16 августа этого года.
Напомним, Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще когда являлся кандидатом в президенты. Этой зимой он подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. Тогда отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования. Минздрав страны поддержал
решение украинского лидера.
О том, зачем на самом деле Киев легализовал каннабис "Украина. ру" писала здесь.