Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае - 24.05.2024 Украина.ру
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Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае - 24.05.2024 Украина.ру
Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
Украина атаковала радиолокационные станции большой дальности, которые входят в систему предупреждения о ракетном нападении для обнаружения пуска ядерных ракет . Об этом пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", а украинские СМИ прилагают соответствующие фото и видео
2024-05-24T19:13
2024-05-24T19:16
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Речь идет о поврежденных антеннах РЛС "Воронеж-ДМ", расположенных в Краснодарском крае, удар по которым – это прямая атака компонентов ядерной безопасности. Украинские СМИ утверждают, что РЛС "Воронеж-ДМ" обеспечивает обзор неба над Крымом, а основной зоной ее ответственности являлись Балканы и Средиземноморье — операционные зоны НАТО, а также Персидский залив.Накануне глава Службы безопасности Украины вновь назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов и анонсировал некие "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России.
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новости, краснодарский край, украина, крым, нато, война, ядерная безопасность, ядерная угроза, сво, всу
Новости, краснодарский край, Украина, Крым, НАТО, война, ядерная безопасность, ядерная угроза, СВО, ВСУ

Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае

19:13 24.05.2024 (обновлено: 19:16 24.05.2024)
 
удар по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
удар по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
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Украина атаковала радиолокационные станции большой дальности, которые входят в систему предупреждения о ракетном нападении для обнаружения пуска ядерных ракет . Об этом пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", а украинские СМИ прилагают соответствующие фото и видео
Речь идет о поврежденных антеннах РЛС "Воронеж-ДМ", расположенных в Краснодарском крае, удар по которым – это прямая атака компонентов ядерной безопасности.
"Для справки, надгоризонтные радиолокационные станции большой дальности семейства "Воронеж" входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет. Таким образом, противник осуществил прямой удар по компоненту российской ядерной безопасности", – пишет источник.
Украинские СМИ утверждают, что РЛС "Воронеж-ДМ" обеспечивает обзор неба над Крымом, а основной зоной ее ответственности являлись Балканы и Средиземноморье — операционные зоны НАТО, а также Персидский залив.
Накануне глава Службы безопасности Украины вновь назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов и анонсировал некие "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России.
Тактические учения береговых ракетных войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 03:00
Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами""Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки ВС РФ, способные самостоятельно вести боевые действия. У каждой из них есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части ракет и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
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