Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
19:13 24.05.2024 (обновлено: 19:16 24.05.2024)
удар по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
Украина атаковала радиолокационные станции большой дальности, которые входят в систему предупреждения о ракетном нападении для обнаружения пуска ядерных ракет . Об этом пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", а украинские СМИ прилагают соответствующие фото и видео
Речь идет о поврежденных антеннах РЛС "Воронеж-ДМ", расположенных в Краснодарском крае, удар по которым – это прямая атака компонентов ядерной безопасности.
"Для справки, надгоризонтные радиолокационные станции большой дальности семейства "Воронеж" входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет. Таким образом, противник осуществил прямой удар по компоненту российской ядерной безопасности", – пишет источник.
Украинские СМИ утверждают, что РЛС "Воронеж-ДМ" обеспечивает обзор неба над Крымом, а основной зоной ее ответственности являлись Балканы и Средиземноморье — операционные зоны НАТО, а также Персидский залив.
Накануне глава Службы безопасности Украины вновь назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов и анонсировал некие "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России.
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