https://ukraina.ru/20240524/1055275787.html

Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае

Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае - 24.05.2024 Украина.ру

Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае

Украина атаковала радиолокационные станции большой дальности, которые входят в систему предупреждения о ракетном нападении для обнаружения пуска ядерных ракет . Об этом пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", а украинские СМИ прилагают соответствующие фото и видео

2024-05-24T19:13

2024-05-24T19:13

2024-05-24T19:16

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Речь идет о поврежденных антеннах РЛС "Воронеж-ДМ", расположенных в Краснодарском крае, удар по которым – это прямая атака компонентов ядерной безопасности. Украинские СМИ утверждают, что РЛС "Воронеж-ДМ" обеспечивает обзор неба над Крымом, а основной зоной ее ответственности являлись Балканы и Средиземноморье — операционные зоны НАТО, а также Персидский залив.Накануне глава Службы безопасности Украины вновь назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов и анонсировал некие "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России.

https://ukraina.ru/20240508/1054920633.html

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новости, краснодарский край, украина, крым, нато, война, ядерная безопасность, ядерная угроза, сво, всу