Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий - 24.05.2024 Украина.ру
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Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий
Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий - 24.05.2024 Украина.ру
Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий
У военнообязанных на Украине есть только четыре причины, по которой они могут не явиться в военкомат. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны Украины по вопросам мобилизации
2024-05-24T12:53
2024-05-24T12:53
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мобилизация
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Уважительными причины неявки по повестке в военкомат являются:В случае неявки военнообязанный украинец обязан в кратчайшие сроки сообщить о причине в военкомат, но не позднее трех суток. После этого нужно всё же явиться в течение семи дней. Основание неявки нужно подтвердить соответствующими документами.Новый закон об ужесточении мобилизации вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленскийснизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Украинцев обязали обновить свои военно-учетные данные.
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новости, украина, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв, всу, минобороны украины
Новости, Украина, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв, ВСУ, Минобороны Украины

Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий

12:53 24.05.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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У военнообязанных на Украине есть только четыре причины, по которой они могут не явиться в военкомат. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны Украины по вопросам мобилизации
Уважительными причины неявки по повестке в военкомат являются:
  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).
В случае неявки военнообязанный украинец обязан в кратчайшие сроки сообщить о причине в военкомат, но не позднее трех суток. После этого нужно всё же явиться в течение семи дней. Основание неявки нужно подтвердить соответствующими документами.
Новый закон об ужесточении мобилизации вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленскийснизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Украинцев обязали обновить свои военно-учетные данные.
21 мая, 19:00
Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт Украинцы массово вносят в электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" недостоверные данные о себе, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил журналист Владислав Бовсуновский, передает "Политика страны"
 
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