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Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий

Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий - 24.05.2024 Украина.ру

Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий

У военнообязанных на Украине есть только четыре причины, по которой они могут не явиться в военкомат. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны Украины по вопросам мобилизации

2024-05-24T12:53

2024-05-24T12:53

2024-05-24T12:53

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Уважительными причины неявки по повестке в военкомат являются:В случае неявки военнообязанный украинец обязан в кратчайшие сроки сообщить о причине в военкомат, но не позднее трех суток. После этого нужно всё же явиться в течение семи дней. Основание неявки нужно подтвердить соответствующими документами.Новый закон об ужесточении мобилизации вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленскийснизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Украинцев обязали обновить свои военно-учетные данные.

https://ukraina.ru/20240521/1055202330.html

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новости, украина, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв, всу, минобороны украины