Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
У военнообязанных на Украине есть только четыре причины, по которой они могут не явиться в военкомат. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны Украины по вопросам мобилизации
Уважительными причины неявки по повестке в военкомат являются:
- —препятствие стихийного характера;
- —болезнь гражданина;
- —военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- —смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).
В случае неявки военнообязанный украинец обязан в кратчайшие сроки сообщить о причине в военкомат, но не позднее трех суток. После этого нужно всё же явиться в течение семи дней. Основание неявки нужно подтвердить соответствующими документами.
Новый закон об ужесточении мобилизации вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
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