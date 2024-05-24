https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок - 24.05.2024 Украина.ру
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси,... Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T12:08
2024-05-24T12:08
2024-05-24T12:08
видео
израиль
иран
сша
эбрахим (ибрахим) раиси
биньямин нетаньяху
ес
международный уголовный суд (мус)
президент
европа
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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси, объяснил смелость Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и рассказал, чем опасен для евреев тот факт, что Израиль постоянно бросается обвинениями в антисемитизме. 00:23 – гибель президента Ирана: на что она повлияет и насколько значимой фигурой был Раиси? 03:16 – кому выгодна гибель иранского лидера? 06:19 – Международный уголовный суд потребовал арестовать первых лиц Израиля: при чём здесь США? 09:45 – о ситуации в Секторе Газа; 12:48 – ещё 3 страны признали государство Палестина: на что это влияет? 17:49 – демонстрации в поддержку Палестины в США и ЕС и массовые аресты; 21:51 – об антисемитизме: существует ли он сейчас?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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