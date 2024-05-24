Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок - 24.05.2024 Украина.ру
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Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок - 24.05.2024 Украина.ру
Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси,... Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T12:08
2024-05-24T12:08
видео
израиль
иран
сша
эбрахим (ибрахим) раиси
биньямин нетаньяху
ес
международный уголовный суд (мус)
президент
европа
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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси, объяснил смелость Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и рассказал, чем опасен для евреев тот факт, что Израиль постоянно бросается обвинениями в антисемитизме. 00:23 – гибель президента Ирана: на что она повлияет и насколько значимой фигурой был Раиси? 03:16 – кому выгодна гибель иранского лидера? 06:19 – Международный уголовный суд потребовал арестовать первых лиц Израиля: при чём здесь США? 09:45 – о ситуации в Секторе Газа; 12:48 – ещё 3 страны признали государство Палестина: на что это влияет? 17:49 – демонстрации в поддержку Палестины в США и ЕС и массовые аресты; 21:51 – об антисемитизме: существует ли он сейчас?
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видео, израиль, иран, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, биньямин нетаньяху, ес, международный уголовный суд (мус), президент, европа, протесты, протестанты, швейцария, экономика, выборы, президентские выборы, азербайджан, спецслужба, бизнес, мид, геополитика, джо байден, хамас, убийство, геноцид, ливан, египет, палестина, хезболла, норвегия, ирландия, испания, азия, африка, америка, берни сандерс, антисемитизм, война, украина, сектор газа, видео
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Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок

12:08 24.05.2024
 
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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси, объяснил смелость Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и рассказал, чем опасен для евреев тот факт, что Израиль постоянно бросается обвинениями в антисемитизме.

00:23 – гибель президента Ирана: на что она повлияет и насколько значимой фигурой был Раиси?
03:16 – кому выгодна гибель иранского лидера?
06:19 – Международный уголовный суд потребовал арестовать первых лиц Израиля: при чём здесь США?
09:45 – о ситуации в Секторе Газа;
12:48 – ещё 3 страны признали государство Палестина: на что это влияет?
17:49 – демонстрации в поддержку Палестины в США и ЕС и массовые аресты;
21:51 – об антисемитизме: существует ли он сейчас?
 
ВидеоИзраильИранСШАЭбрахим (Ибрахим) РаисиБиньямин НетаньяхуЕСМеждународный уголовный суд (МУС)президентЕвропапротестыПротестантыШвейцарияэкономикавыборыпрезидентские выборыАзербайджанспецслужбабизнесМИДгеополитикаДжо БайденХАМАСубийствогеноцидЛиванЕгипетПалестинаХезболлаНорвегияИрландияИспанияАзияАфрикаАмерикаБерни СандерсантисемитизмвойнаУкраинасектор Газа
 
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12:08Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
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