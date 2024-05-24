https://ukraina.ru/20240524/1055263025.html

Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок

Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок - 24.05.2024 Украина.ру

Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок

Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси,... Украина.ру, 24.05.2024

2024-05-24T12:08

2024-05-24T12:08

2024-05-24T12:08

видео

израиль

иран

сша

эбрахим (ибрахим) раиси

биньямин нетаньяху

ес

международный уголовный суд (мус)

президент

европа

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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте переехавший в Россию, прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси, объяснил смелость Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и рассказал, чем опасен для евреев тот факт, что Израиль постоянно бросается обвинениями в антисемитизме. 00:23 – гибель президента Ирана: на что она повлияет и насколько значимой фигурой был Раиси? 03:16 – кому выгодна гибель иранского лидера? 06:19 – Международный уголовный суд потребовал арестовать первых лиц Израиля: при чём здесь США? 09:45 – о ситуации в Секторе Газа; 12:48 – ещё 3 страны признали государство Палестина: на что это влияет? 17:49 – демонстрации в поддержку Палестины в США и ЕС и массовые аресты; 21:51 – об антисемитизме: существует ли он сейчас?

израиль

иран

сша

европа

швейцария

азербайджан

ливан

египет

палестина

норвегия

ирландия

испания

азия

африка

америка

украина

сектор газа

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