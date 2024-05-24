Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В случае возможных переговоров Россия будет добиваться от Украины и Запада гарантий безопасности. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Во время визита в Китай Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил принцип теоретических мирных переговоров с Украиной, которые основываются на базе Стамбульских соглашений. Он подчеркнул то, от чего отмахивалась часть наблюдателей, предпочитая рисовать более агрессивные сценарии, рассказал политолог.
Путин повторил, что мы добиваемся от Украины и Запада гарантий безопасности для России. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ, добавил он.
"Да, должно сойтись большое количество звезд, чтобы это произошло. Но пока эти пункты для Путина вполне приемлемы. Гарантия безопасности и нейтральный статус – это самое главное. Другое дело, что надо убедить в этом Запад, а Запад серьезно зависит от позиции Украины", - отметил Скоробогатый.
Само по себе начало таких переговоров с Западом об Украине подразумевает более широкий разговор о новых принципах безопасности во всем мире, о чем Путин тоже много говорит. Но прежде чем заключать большие договоренности, сначала надо заключать договоренности маленькие, заключил собеседник издания.
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