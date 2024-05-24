Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры - 24.05.2024 Украина.ру
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Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры
Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры - 24.05.2024 Украина.ру
Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры
В случае возможных переговоров Россия будет добиваться от Украины и Запада гарантий безопасности. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T03:30
2024-05-24T03:30
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переговоры
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территория
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Во время визита в Китай Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил принцип теоретических мирных переговоров с Украиной, которые основываются на базе Стамбульских соглашений. Он подчеркнул то, от чего отмахивалась часть наблюдателей, предпочитая рисовать более агрессивные сценарии, рассказал политолог.Путин повторил, что мы добиваемся от Украины и Запада гарантий безопасности для России. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ, добавил он.Само по себе начало таких переговоров с Западом об Украине подразумевает более широкий разговор о новых принципах безопасности во всем мире, о чем Путин тоже много говорит. Но прежде чем заключать большие договоренности, сначала надо заключать договоренности маленькие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, как под Харьковом ВС РФ удалось совершить скрытную переброску сил и атаковать противника, обманув американская разведку, можно прочитать в интервью Ильи Мощанского ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы
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новости, россия, украина, пётр скоробогатый, запад, владимир путин, переговоры, харьков, территория, сша
Новости, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, Запад, Владимир Путин, переговоры, Харьков, территория, США

Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры

03:30 24.05.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В случае возможных переговоров Россия будет добиваться от Украины и Запада гарантий безопасности. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Во время визита в Китай Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил принцип теоретических мирных переговоров с Украиной, которые основываются на базе Стамбульских соглашений. Он подчеркнул то, от чего отмахивалась часть наблюдателей, предпочитая рисовать более агрессивные сценарии, рассказал политолог.
Путин повторил, что мы добиваемся от Украины и Запада гарантий безопасности для России. Это означает, что Украина может сохранить свою территорию при условии ее нейтрального статуса и при условии признания новых границ РФ, добавил он.
"Да, должно сойтись большое количество звезд, чтобы это произошло. Но пока эти пункты для Путина вполне приемлемы. Гарантия безопасности и нейтральный статус – это самое главное. Другое дело, что надо убедить в этом Запад, а Запад серьезно зависит от позиции Украины", - отметил Скоробогатый.
Само по себе начало таких переговоров с Западом об Украине подразумевает более широкий разговор о новых принципах безопасности во всем мире, о чем Путин тоже много говорит. Но прежде чем заключать большие договоренности, сначала надо заключать договоренности маленькие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
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