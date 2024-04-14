https://ukraina.ru/20240414/1054504888.html

Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля

Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля - 14.04.2024 Украина.ру

Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля

Украинские чиновники утверждают, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Об этом 13 апреля сообщила британская газета Sun

2024-04-14T17:47

2024-04-14T17:47

2024-04-14T17:47

новости

крымский мост

украина

storm shadow

уничтожение

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Опрошенные изданием эксперты полагают, что для удара по дорожному полотну моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров.Старший научный сотрудник Института Хадсона и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк считает, что Украина вполне может разрушить Крымский мост, но ей нужно правильное оружие.Как сообщало издание Украина.ру, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканалаRT Маргарита Симоньян 1 марта в своем телеграм-канале опубликовала запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России.

https://ukraina.ru/20240410/1054434302.html

крымский мост

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крымский мост, украина, storm shadow , уничтожение