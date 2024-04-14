Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля - 14.04.2024 Украина.ру
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Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля
Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля - 14.04.2024 Украина.ру
Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля
Украинские чиновники утверждают, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Об этом 13 апреля сообщила британская газета Sun
2024-04-14T17:47
2024-04-14T17:47
новости
крымский мост
украина
storm shadow
уничтожение
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Опрошенные изданием эксперты полагают, что для удара по дорожному полотну моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров.Старший научный сотрудник Института Хадсона и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк считает, что Украина вполне может разрушить Крымский мост, но ей нужно правильное оружие.Как сообщало издание Украина.ру, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканалаRT Маргарита Симоньян 1 марта в своем телеграм-канале опубликовала запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России.
https://ukraina.ru/20240410/1054434302.html
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, крымский мост, украина, storm shadow , уничтожение
Новости, Крымский мост, Украина, Storm Shadow , уничтожение

Британский Sun рассказал о планах Киева уничтожить Крымский мост до середины июля

17:47 14.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские чиновники утверждают, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Об этом 13 апреля сообщила британская газета Sun
Опрошенные изданием эксперты полагают, что для удара по дорожному полотну моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров.
Старший научный сотрудник Института Хадсона и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк считает, что Украина вполне может разрушить Крымский мост, но ей нужно правильное оружие.
Как сообщало издание Украина.ру, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканалаRT Маргарита Симоньян 1 марта в своем телеграм-канале опубликовала запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России.
10 апреля, 23:13
"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост Украинская армия имеет полное право атаковать инфраструктурные объекты в российских регионах, которые Киев до сих пор считает своими. Речь идёт о Крыме и о новых субъектах РФ, сообщил в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский
 
НовостиКрымский мостУкраинаStorm Shadowуничтожение
 
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