https://ukraina.ru/20240523/1055214156.html

Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить

Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить - 22.05.2024 Украина.ру

Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить

У Украины еще есть стратегический резерв в виде нескольких бригад, а также пополнение техникой и боеприпасами. Но у ВСУ нет главного – морального духа. Он падает, и это наихудшим образом скажется на результатах. А России стоит помочь Киеву и в этом вопросе

2024-05-23T04:30

2024-05-23T04:30

2024-05-22T11:56

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов."У них нет главного – морального духа. Он падает, падает и падает. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. У Украины этого явно недостаточно. Более того, Украина сама делает то, что подрывает дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди уже боятся выходить на улицу. Не говоря уже о том, что Владимир Зеленский окончательно утратил свою легитимность. Все эти факторы заставляют украинцев задать себе риторический вопрос: Где же эта родина, которая может о тебе позаботиться?" - сказал Насонов.Он отметил, что России нужно побеждать не только на поле боя, но и давить на противника морально, еще больше снижая его боевой дух.Для этого, уверен Насонов, нужно предпринять две вещи: продолжить работу, которой занимаются специальные службы, а также "правильно" себя вести с украинскими военнопленными, ведь их рассказы, как хорошо им было у русских, сделают свое дело.Другие подробности можно прочитать в его интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Ранее глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец отметил, что за выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из киевских вузов нужно судить. Причина: его призыв к студентам взять в руки оружие - не что иное, как покушение на массовое убийство."Блинкен призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в натовской ЧВК ВСУ. Фактически это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в натовскую ЧВК ВСУ по причине нехватки пушечного мяса", - считает Василец.По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за полмиллиона человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых уничтоженных вэсэушниках, а в украинских СМИ появляются кадры принудительной мобилизации прямо на улицах.Тем временем Армия России продолжает работу по денацификации Украины. По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.

https://ukraina.ru/20240519/1055123547.html

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