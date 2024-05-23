Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить - 22.05.2024 Украина.ру
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Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить - 22.05.2024 Украина.ру
Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
У Украины еще есть стратегический резерв в виде нескольких бригад, а также пополнение техникой и боеприпасами. Но у ВСУ нет главного – морального духа. Он падает, и это наихудшим образом скажется на результатах. А России стоит помочь Киеву и в этом вопросе
2024-05-23T04:30
2024-05-22T11:56
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов."У них нет главного – морального духа. Он падает, падает и падает. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. У Украины этого явно недостаточно. Более того, Украина сама делает то, что подрывает дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди уже боятся выходить на улицу. Не говоря уже о том, что Владимир Зеленский окончательно утратил свою легитимность. Все эти факторы заставляют украинцев задать себе риторический вопрос: Где же эта родина, которая может о тебе позаботиться?" - сказал Насонов.Он отметил, что России нужно побеждать не только на поле боя, но и давить на противника морально, еще больше снижая его боевой дух.Для этого, уверен Насонов, нужно предпринять две вещи: продолжить работу, которой занимаются специальные службы, а также "правильно" себя вести с украинскими военнопленными, ведь их рассказы, как хорошо им было у русских, сделают свое дело.Другие подробности можно прочитать в его интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Ранее глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец отметил, что за выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из киевских вузов нужно судить. Причина: его призыв к студентам взять в руки оружие - не что иное, как покушение на массовое убийство."Блинкен призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в натовской ЧВК ВСУ. Фактически это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в натовскую ЧВК ВСУ по причине нехватки пушечного мяса", - считает Василец.По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за полмиллиона человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых уничтоженных вэсэушниках, а в украинских СМИ появляются кадры принудительной мобилизации прямо на улицах.Тем временем Армия России продолжает работу по денацификации Украины. По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
https://ukraina.ru/20240519/1055123547.html
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новости, новости украины, фронт, россия, победа, полковник, украина, всу, украина.ру, энтони блинкен
Новости, Новости Украины, фронт, Россия, победа, полковник, Украина, ВСУ, Украина.ру, Энтони Блинкен

Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить

04:30 23.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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У Украины еще есть стратегический резерв в виде нескольких бригад, а также пополнение техникой и боеприпасами. Но у ВСУ нет главного – морального духа. Он падает, и это наихудшим образом скажется на результатах. А России стоит помочь Киеву и в этом вопросе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
"У них нет главного – морального духа. Он падает, падает и падает. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. У Украины этого явно недостаточно. Более того, Украина сама делает то, что подрывает дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди уже боятся выходить на улицу. Не говоря уже о том, что Владимир Зеленский окончательно утратил свою легитимность. Все эти факторы заставляют украинцев задать себе риторический вопрос: Где же эта родина, которая может о тебе позаботиться?" - сказал Насонов.
Он отметил, что России нужно побеждать не только на поле боя, но и давить на противника морально, еще больше снижая его боевой дух.
Для этого, уверен Насонов, нужно предпринять две вещи: продолжить работу, которой занимаются специальные службы, а также "правильно" себя вести с украинскими военнопленными, ведь их рассказы, как хорошо им было у русских, сделают свое дело.
Другие подробности можно прочитать в его интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Ранее глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец отметил, что за выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из киевских вузов нужно судить. Причина: его призыв к студентам взять в руки оружие - не что иное, как покушение на массовое убийство.
"Блинкен призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в натовской ЧВК ВСУ. Фактически это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в натовскую ЧВК ВСУ по причине нехватки пушечного мяса", - считает Василец.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 05:40
Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийствоВо время недавнего приезда в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе выступил в местном вузе, где заявил о необходимости мобилизации и призвал студентов взять в руки оружие
По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за полмиллиона человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых уничтоженных вэсэушниках, а в украинских СМИ появляются кадры принудительной мобилизации прямо на улицах.
19 мая, 09:43
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Тем временем Армия России продолжает работу по денацификации Украины. По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
 
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