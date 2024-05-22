Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения - 23.05.2024 Украина.ру
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Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения
Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения - 23.05.2024 Украина.ру
Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения
С целью укрепления обороны украинских подразделений, которые сегодня отчаянно сдерживают наступление российской армии, власти приняли решение заново отстроить десять тысяч километров фортификаций на всей линии фронта в зоне спецоперации. Об этом пишет портал "Лига"
2024-05-22T23:56
2024-05-23T00:02
новости
киев
вооруженные силы украины
укрепления
всу
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наступление
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В интервью журналистам, военнослужащие украинской армии сообщили о нерезультативном расходовании ресурсов в ходе строительства фортификационных сооружений. Из-за этого теперь срочно приходится переделывать некачественные укрепления, которые расположены по всей линии фронта. "Общая протяженность фронта на 19 мая - 3750 километров... На этой линии должно быть создано до 10 тысяч километров невзрывных заграждений", - сказано в публикации. Вместе с тем, собеседник издания сообщил, что темпы строительства фортификаций постепенно наращиваются. Верховная Рада 22 мая создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов, задачи которой заключаются в изучении обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны ВСУ. О том, как российское наступление на Харьковскую область обнажило масштаб украинской коррупции из-за фортификационных сооружений "Украина.ру" писала здесь.
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новости, киев, вооруженные силы украины, укрепления, всу, сво, наступление, вс рф
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, укрепления, ВСУ, СВО, наступление, ВС РФ

Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения

23:56 22.05.2024 (обновлено: 00:02 23.05.2024)
 
© Филипп Прокудин/Украина.ру ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
 ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
С целью укрепления обороны украинских подразделений, которые сегодня отчаянно сдерживают наступление российской армии, власти приняли решение заново отстроить десять тысяч километров фортификаций на всей линии фронта в зоне спецоперации. Об этом пишет портал "Лига"
В интервью журналистам, военнослужащие украинской армии сообщили о нерезультативном расходовании ресурсов в ходе строительства фортификационных сооружений. Из-за этого теперь срочно приходится переделывать некачественные укрепления, которые расположены по всей линии фронта.

"Общая протяженность фронта на 19 мая - 3750 километров... На этой линии должно быть создано до 10 тысяч километров невзрывных заграждений", - сказано в публикации.

Вместе с тем, собеседник издания сообщил, что темпы строительства фортификаций постепенно наращиваются.
Верховная Рада 22 мая создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов, задачи которой заключаются в изучении обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны ВСУ.
О том, как российское наступление на Харьковскую область обнажило масштаб украинской коррупции из-за фортификационных сооружений "Украина.ру" писала здесь.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 15:46
Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать Вместо возведения укреплений, власти в Харьковской области проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* предположил, что такое решение связано с тем, что администрация хотела угодить российским военнослужащим
 
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Заголовок открываемого материала
23:56Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения
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