Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения
23:56 22.05.2024 (обновлено: 00:02 23.05.2024)
© Филипп Прокудин/Украина.ру ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
© Филипп Прокудин/Украина.ру
С целью укрепления обороны украинских подразделений, которые сегодня отчаянно сдерживают наступление российской армии, власти приняли решение заново отстроить десять тысяч километров фортификаций на всей линии фронта в зоне спецоперации. Об этом пишет портал "Лига"
В интервью журналистам, военнослужащие украинской армии сообщили о нерезультативном расходовании ресурсов в ходе строительства фортификационных сооружений. Из-за этого теперь срочно приходится переделывать некачественные укрепления, которые расположены по всей линии фронта.
"Общая протяженность фронта на 19 мая - 3750 километров... На этой линии должно быть создано до 10 тысяч километров невзрывных заграждений", - сказано в публикации.
Вместе с тем, собеседник издания сообщил, что темпы строительства фортификаций постепенно наращиваются.
Верховная Рада 22 мая создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов, задачи которой заключаются в изучении обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны ВСУ.
О том, как российское наступление на Харьковскую область обнажило масштаб украинской коррупции из-за фортификационных сооружений "Украина.ру" писала здесь.
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