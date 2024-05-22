https://ukraina.ru/20240522/1055235519.html

Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения

Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения - 23.05.2024 Украина.ру

Киев намерен возвести 10 тысяч км укреплений вдоль линии боевого соприкосновения

С целью укрепления обороны украинских подразделений, которые сегодня отчаянно сдерживают наступление российской армии, власти приняли решение заново отстроить десять тысяч километров фортификаций на всей линии фронта в зоне спецоперации. Об этом пишет портал "Лига"

2024-05-22T23:56

2024-05-22T23:56

2024-05-23T00:02

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В интервью журналистам, военнослужащие украинской армии сообщили о нерезультативном расходовании ресурсов в ходе строительства фортификационных сооружений. Из-за этого теперь срочно приходится переделывать некачественные укрепления, которые расположены по всей линии фронта. "Общая протяженность фронта на 19 мая - 3750 километров... На этой линии должно быть создано до 10 тысяч километров невзрывных заграждений", - сказано в публикации. Вместе с тем, собеседник издания сообщил, что темпы строительства фортификаций постепенно наращиваются. Верховная Рада 22 мая создала временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов, задачи которой заключаются в изучении обстоятельств и подготовки вопросов по потребностям сектора безопасности и обороны ВСУ. О том, как российское наступление на Харьковскую область обнажило масштаб украинской коррупции из-за фортификационных сооружений "Украина.ру" писала здесь.

https://ukraina.ru/20240513/1055034597.html

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новости, киев, вооруженные силы украины, укрепления, всу, сво, наступление, вс рф