https://ukraina.ru/20240522/1055234991.html

В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся

В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся - 22.05.2024 Украина.ру

В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся

Польские системы противовоздушной обороны могли бы сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении республики, и этот вопрос рассматривают в Варшаве, сообщил 22 мая министр иностранных дел Польши Павел Вронский

2024-05-22T23:29

2024-05-22T23:29

2024-05-22T23:32

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Министр уточнил, что Киев уже делал такой запрос Варшаве, а сама идея уничтожать российские ракеты в Польше появилась после того, как весной 2024 года ракета ВС РФ нарушила воздушное пространство республики, находясь на ее территории 39 секунд. Об украинской ракете, которая упала в польской деревне Пшеводув в ноябре 2022 года и убила двух мирных жителей, Вронский не вспомнил. Министр добавил, что сегодня в Польше решают, каковы могли бы быть юридические последствия такой помощи Киеву. Вместе с тем, он исключил перенос польских систем противовоздушной обороны на Украину. Ранее в этот же день сообщалось, что Владимир Зеленский воспользуется ближайшим масштабным мероприятием для того, чтобы упросить лидеров стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.Аналитик раскрыл, как Польша с самого начала спецоперации "темнит" с военными на Украине.

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