В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся
23:29 22.05.2024 (обновлено: 23:32 22.05.2024)
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Польские системы противовоздушной обороны могли бы сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении республики, и этот вопрос рассматривают в Варшаве, сообщил 22 мая министр иностранных дел Польши Павел Вронский
"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Министр уточнил, что Киев уже делал такой запрос Варшаве, а сама идея уничтожать российские ракеты в Польше появилась после того, как весной 2024 года ракета ВС РФ нарушила воздушное пространство республики, находясь на ее территории 39 секунд. Об украинской ракете, которая упала в польской деревне Пшеводув в ноябре 2022 года и убила двух мирных жителей, Вронский не вспомнил.
Министр добавил, что сегодня в Польше решают, каковы могли бы быть юридические последствия такой помощи Киеву. Вместе с тем, он исключил перенос польских систем противовоздушной обороны на Украину.
Ранее в этот же день сообщалось, что Владимир Зеленский воспользуется ближайшим масштабным мероприятием для того, чтобы упросить лидеров стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.
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