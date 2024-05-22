В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся - 22.05.2024 Украина.ру
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В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся
В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся - 22.05.2024 Украина.ру
В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся
Польские системы противовоздушной обороны могли бы сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении республики, и этот вопрос рассматривают в Варшаве, сообщил 22 мая министр иностранных дел Польши Павел Вронский
2024-05-22T23:29
2024-05-22T23:32
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Министр уточнил, что Киев уже делал такой запрос Варшаве, а сама идея уничтожать российские ракеты в Польше появилась после того, как весной 2024 года ракета ВС РФ нарушила воздушное пространство республики, находясь на ее территории 39 секунд. Об украинской ракете, которая упала в польской деревне Пшеводув в ноябре 2022 года и убила двух мирных жителей, Вронский не вспомнил. Министр добавил, что сегодня в Польше решают, каковы могли бы быть юридические последствия такой помощи Киеву. Вместе с тем, он исключил перенос польских систем противовоздушной обороны на Украину. Ранее в этот же день сообщалось, что Владимир Зеленский воспользуется ближайшим масштабным мероприятием для того, чтобы упросить лидеров стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.Аналитик раскрыл, как Польша с самого начала спецоперации "темнит" с военными на Украине.
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Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, ПВО, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация

В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся

23:29 22.05.2024 (обновлено: 23:32 22.05.2024)
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP / Czarek Sokolowski
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Польские системы противовоздушной обороны могли бы сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые летят в направлении республики, и этот вопрос рассматривают в Варшаве, сообщил 22 мая министр иностранных дел Польши Павел Вронский
"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Министр уточнил, что Киев уже делал такой запрос Варшаве, а сама идея уничтожать российские ракеты в Польше появилась после того, как весной 2024 года ракета ВС РФ нарушила воздушное пространство республики, находясь на ее территории 39 секунд. Об украинской ракете, которая упала в польской деревне Пшеводув в ноябре 2022 года и убила двух мирных жителей, Вронский не вспомнил.
Министр добавил, что сегодня в Польше решают, каковы могли бы быть юридические последствия такой помощи Киеву. Вместе с тем, он исключил перенос польских систем противовоздушной обороны на Украину.
Ранее в этот же день сообщалось, что Владимир Зеленский воспользуется ближайшим масштабным мероприятием для того, чтобы упросить лидеров стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.
Аналитик раскрыл, как Польша с самого начала спецоперации "темнит" с военными на Украине.
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Заголовок открываемого материала
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23:29В Польше думают, как защитить небо над Украиной от ракет РФ, но решение принимать боятся
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