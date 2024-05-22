Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
22:56 22.05.2024 (обновлено: 23:03 22.05.2024)
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Владимир Зеленский отправится в июне во Францию для того, чтобы уговорить страны Североатлантического альянса сбивать российские ракеты над Украиной, сказано в новой статье газеты Politico
Уточняется, что Зеленский воспользуется мероприятием, организованным в честь высадки союзных войск в Нормандии, чтобы склонить союзников к оказанию Киеву еще большей военной поддержки.
"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", – сказано в публикации.
Журналисты сравнивают Украину с Израилем, которому США оказали такую форму поддержки в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Теперь же, Зеленский намерен требовать того же для Киева.
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После встречи во Франции, Зеленский поедет на конференцию глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии, где будет обсуждаться судьба суверенных замороженных российских активов, отмечает газета.
Автор публикации напоминает, что в Европе до сих пор нет единого мнения по вопросу конфискации доходов от активов РФ, а потому "Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто еще сомневается", утверждают журналисты.
Ранее Зеленский заявлял, что если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армию по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией. По его мнению, такая помощь не сделает НАТО стороной конфликта.
Эксперт рассказал "Украина.ру", что будет если в зону спецоперации со стороны ВСУ все же зайдут войска Североатлантического альянса.
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