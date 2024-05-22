Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055234258.html
Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico - 22.05.2024 Украина.ру
Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
Владимир Зеленский отправится в июне во Францию для того, чтобы уговорить страны Североатлантического альянса сбивать российские ракеты над Украиной, сказано в новой статье газеты Politico
2024-05-22T22:56
2024-05-22T23:03
новости
россия
владимир зеленский
украина
джо байден
нато
politico
военная помощь
военная техника
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055098273_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a75bda1277608ae59d66995cb4053cd7.jpg
Уточняется, что Зеленский воспользуется мероприятием, организованным в честь высадки союзных войск в Нормандии, чтобы склонить союзников к оказанию Киеву еще большей военной поддержки. "Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", – сказано в публикации. Журналисты сравнивают Украину с Израилем, которому США оказали такую форму поддержки в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Теперь же, Зеленский намерен требовать того же для Киева. После встречи во Франции, Зеленский поедет на конференцию глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии, где будет обсуждаться судьба суверенных замороженных российских активов, отмечает газета. Автор публикации напоминает, что в Европе до сих пор нет единого мнения по вопросу конфискации доходов от активов РФ, а потому "Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто еще сомневается", утверждают журналисты. Ранее Зеленский заявлял, что если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армию по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией. По его мнению, такая помощь не сделает НАТО стороной конфликта.Эксперт рассказал "Украина.ру", что будет если в зону спецоперации со стороны ВСУ все же зайдут войска Североатлантического альянса.
https://ukraina.ru/20240419/1054619752.html
https://ukraina.ru/20240515/1055052919.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055098273_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_6471bb8975e74ce48cae8b4a2a2facc6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, украина, джо байден, нато, politico, военная помощь, военная техника, вс рф, ввс, сво
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Джо Байден, НАТО, Politico, военная помощь, военная техника, ВС РФ, ВВС, СВО

Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico

22:56 22.05.2024 (обновлено: 23:03 22.05.2024)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
Владимир Зеленский отправится в июне во Францию для того, чтобы уговорить страны Североатлантического альянса сбивать российские ракеты над Украиной, сказано в новой статье газеты Politico
Уточняется, что Зеленский воспользуется мероприятием, организованным в честь высадки союзных войск в Нормандии, чтобы склонить союзников к оказанию Киеву еще большей военной поддержки.

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", – сказано в публикации.

Журналисты сравнивают Украину с Израилем, которому США оказали такую форму поддержки в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Теперь же, Зеленский намерен требовать того же для Киева.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 21:23
Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долгоНа Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
После встречи во Франции, Зеленский поедет на конференцию глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии, где будет обсуждаться судьба суверенных замороженных российских активов, отмечает газета.
Автор публикации напоминает, что в Европе до сих пор нет единого мнения по вопросу конфискации доходов от активов РФ, а потому "Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто еще сомневается", утверждают журналисты.
Ранее Зеленский заявлял, что если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армию по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией. По его мнению, такая помощь не сделает НАТО стороной конфликта.
Эксперт рассказал "Украина.ру", что будет если в зону спецоперации со стороны ВСУ все же зайдут войска Североатлантического альянса.
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 03:30
"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войнеЗапад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Поэтому президент РФ Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДжо БайденНАТОPoliticoвоенная помощьвоенная техникаВС РФВВССВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
22:28Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов
21:41Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске, два человека погибли
21:24В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС
20:59Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая
20:39Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен
20:08Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
20:00Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова
19:45Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским
19:37Вальдемар Гердт: Германию пожирает "зелёно-голубая плесень", а в России можно от неё спастись
19:30"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет
19:29Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
19:15Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском
19:13Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
19:02Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы?
19:00Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
18:45Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом
18:43В России разработали новые эффективные патроны для уничтожения дронов ВСУ
18:42"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского
18:36Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено
Лента новостейМолния