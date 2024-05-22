https://ukraina.ru/20240522/1055233088.html

В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС

В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС - 22.05.2024 Украина.ру

В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС

Правоохранители Германии будут вынуждены арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху в том случае, если главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) выдаст соответствующий ордер. Об этом заявил в среду представитель правительства Германии Штефан Хебштрайт, передает агентство Spiegel

2024-05-22T21:24

2024-05-22T21:24

2024-05-22T21:27

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Хебштрайт подчеркнул, что ФРГ "принципиально" поддерживает Международный уголовный суд и его решения. Вместе с тем, немцы видят сценарий ареста премьер-министра Израиля как "особо деликатный" вопрос на фоне памяти о Холокосте. Представитель правительства также ушел от ответа на вопрос, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест.Напомним, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.В госдепе указали МУС, что вместо Израиля суду следовало бы преследовать Россию за проведение спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20240520/1055186933.html

израиль

ближний восток

газа

германия

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новости, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), газа, германия, фрг