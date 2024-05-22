В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС
21:24 22.05.2024 (обновлено: 21:27 22.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Правоохранители Германии будут вынуждены арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху в том случае, если главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) выдаст соответствующий ордер. Об этом заявил в среду представитель правительства Германии Штефан Хебштрайт, передает агентство Spiegel
"Федеральное правительство заняло определенную позицию: на вопрос, будет ли федеральное правительство в принципе соблюдать решения МУС, официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт сказал: "Мы соблюдаем закон", – говорится в публикации.
Хебштрайт подчеркнул, что ФРГ "принципиально" поддерживает Международный уголовный суд и его решения. Вместе с тем, немцы видят сценарий ареста премьер-министра Израиля как "особо деликатный" вопрос на фоне памяти о Холокосте.
Представитель правительства также ушел от ответа на вопрос, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест.
Напомним, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.
В госдепе указали МУС, что вместо Израиля суду следовало бы преследовать Россию за проведение спецоперации на Украине.
20 мая, 22:40Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест НетаньяхуПрезидент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмутительным. Аналогичную реакцию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен