В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС - 22.05.2024 Украина.ру
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В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС
В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС - 22.05.2024 Украина.ру
В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС
Правоохранители Германии будут вынуждены арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху в том случае, если главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) выдаст соответствующий ордер. Об этом заявил в среду представитель правительства Германии Штефан Хебштрайт, передает агентство Spiegel
2024-05-22T21:24
2024-05-22T21:27
новости
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
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германия
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Хебштрайт подчеркнул, что ФРГ "принципиально" поддерживает Международный уголовный суд и его решения. Вместе с тем, немцы видят сценарий ареста премьер-министра Израиля как "особо деликатный" вопрос на фоне памяти о Холокосте. Представитель правительства также ушел от ответа на вопрос, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест.Напомним, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.В госдепе указали МУС, что вместо Израиля суду следовало бы преследовать Россию за проведение спецоперации на Украине.
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новости, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), газа, германия, фрг
Новости, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), Газа, Германия, ФРГ

В Германии пообещали арестовать Нетаньяху при наличии ордера МУС

21:24 22.05.2024 (обновлено: 21:27 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Правоохранители Германии будут вынуждены арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху в том случае, если главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) выдаст соответствующий ордер. Об этом заявил в среду представитель правительства Германии Штефан Хебштрайт, передает агентство Spiegel

"Федеральное правительство заняло определенную позицию: на вопрос, будет ли федеральное правительство в принципе соблюдать решения МУС, официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт сказал: "Мы соблюдаем закон", – говорится в публикации.

Хебштрайт подчеркнул, что ФРГ "принципиально" поддерживает Международный уголовный суд и его решения. Вместе с тем, немцы видят сценарий ареста премьер-министра Израиля как "особо деликатный" вопрос на фоне памяти о Холокосте.
Представитель правительства также ушел от ответа на вопрос, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест.
Напомним, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.
В госдепе указали МУС, что вместо Израиля суду следовало бы преследовать Россию за проведение спецоперации на Украине.
20 мая, 22:40
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