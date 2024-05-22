https://ukraina.ru/20240522/1055232098.html

Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен

Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен - 22.05.2024 Украина.ру

Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен

Вопросы передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot не будут обсуждаться в публичном пространстве, потому как у выполнения данного запроса "нет временных горизонтов", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает издание Digi24

2024-05-22T20:39

2024-05-22T20:39

2024-05-22T20:43

новости

румыния

киев

украина

сво

военная помощь

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg

По его словам, решение о передаче систем ПВО Киеву должен обсуждаться с военными специалистами и быть решен в Высшем совете национальной обороны страны. Глава государства подчеркнул, что заседание румынского Высшего совета нацобороны, посвященное этому вопросу, состоится "как только эксперты прояснят вопросы". Румыния ни при каких обстоятельствах не согласится с отсутствием своих систем противовоздушной обороны, а потому страна должна получить "что-то" взамен. "Если что-то в итоге будет уступлено, Румыния должна получить что-то еще. В противном случае ничего не будет сделано", – сказал Йоханнис.Ранее сообщалось, что Румыния стала участником немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Эксперт рассказал "Украина.ру" при каких обстоятельствах Россия сожжет Румынии и сарай, и хату.

https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html

румыния

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, киев, украина, сво, военная помощь, военная техника