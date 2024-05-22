Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен - 22.05.2024 Украина.ру
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Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен
Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен - 22.05.2024 Украина.ру
Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен
Вопросы передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot не будут обсуждаться в публичном пространстве, потому как у выполнения данного запроса "нет временных горизонтов", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает издание Digi24
2024-05-22T20:39
2024-05-22T20:43
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По его словам, решение о передаче систем ПВО Киеву должен обсуждаться с военными специалистами и быть решен в Высшем совете национальной обороны страны. Глава государства подчеркнул, что заседание румынского Высшего совета нацобороны, посвященное этому вопросу, состоится "как только эксперты прояснят вопросы". Румыния ни при каких обстоятельствах не согласится с отсутствием своих систем противовоздушной обороны, а потому страна должна получить "что-то" взамен. "Если что-то в итоге будет уступлено, Румыния должна получить что-то еще. В противном случае ничего не будет сделано", – сказал Йоханнис.Ранее сообщалось, что Румыния стала участником немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Эксперт рассказал "Украина.ру" при каких обстоятельствах Россия сожжет Румынии и сарай, и хату.
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новости, румыния, киев, украина, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Румыния, Киев, Украина, СВО, военная помощь, военная техника

Президент Румынии ушел от ответа о передаче Киеву ПВО Patriot – румыны хотят получить "что-то" взамен

20:39 22.05.2024 (обновлено: 20:43 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Вопросы передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot не будут обсуждаться в публичном пространстве, потому как у выполнения данного запроса "нет временных горизонтов", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает издание Digi24
По его словам, решение о передаче систем ПВО Киеву должен обсуждаться с военными специалистами и быть решен в Высшем совете национальной обороны страны.
Глава государства подчеркнул, что заседание румынского Высшего совета нацобороны, посвященное этому вопросу, состоится "как только эксперты прояснят вопросы".
"Это очень сложно, есть контракты, заключенные между поставщиком и бенефициаром, есть очень сложные установки, и все это нужно очень хорошо прояснить", - добавил президент.
Румыния ни при каких обстоятельствах не согласится с отсутствием своих систем противовоздушной обороны, а потому страна должна получить "что-то" взамен.

"Если что-то в итоге будет уступлено, Румыния должна получить что-то еще. В противном случае ничего не будет сделано", – сказал Йоханнис.

Ранее сообщалось, что Румыния стала участником немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны Украины.
Эксперт рассказал "Украина.ру" при каких обстоятельствах Россия сожжет Румынии и сарай, и хату.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 19:30
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
 
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