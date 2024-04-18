https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html

Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату

Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату - 18.04.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату

Боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь

2024-04-18T06:33

2024-04-18T06:33

2024-04-18T06:33

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россия

румыния

всу

приднестровье

энергетика

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запад

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Сейчас в регионе установился статус-кво, который устраивает Россию. Главная задача Москвы – как можно дольше удержать ситуацию под контролем, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил АмербергОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время произошло несколько событий, связанных с приднестровско-молдавским регионом.Первое. Украина на фоне назначения одиозного экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии при помощи дронов-камикадзе поразила вертолет и радиолокационную станцию на территории Приднестровья.Второе. Минобороны Румынии выступило с инициативой разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников.Третье. Президент Майя Санду назначила референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз на 20 октября.Четвертое. Глава Гагаузии Евгения Гуцул свободно посещает Москву и ведет себя так, будто она работает губернатором российского региона.- Михаил, учитывая все эти моменты, у меня складывается впечатление, что сейчас ситуация вокруг Приднестровья напоминает ситуацию вокруг Донбасса образца 2021 года, когда стало понятно, что выход из кризиса будет достигнут или в результате крупных международных договоренностей, или в результате большой войны. Уместно ли сейчас говорить о переломном моменте? Или ничего экстраординарного не произошло?- Давайте начнем с Данилова.Назначение этого клятого русофоба послом в наш регион не было ссылкой, случайностью или ротацией. Это осознанное решение киевского режима, поскольку Молдова интересует Украину в качестве крупного логистического узла.Кстати, недавно в городе Унгены были замечены украинские военнослужащие в сопровождении украинской полиции. Скорее всего, это были военкоматчики. Есть две версии относительно того, почему они тут появились. Либо они будут отлавливать украинцев, которые бежали на территорию Молдовы (а их тут много), либо они будут обмениваться опытом со своими молдавскими коллегами. Я все-таки склоняюсь ко второй версии.Ходят упорные слухи, что в Молдове грядет крупная мобилизация. Чтобы люди не разбежались, Кишинев будет создавать из местных силовиков собственные ТЦК. А украинцы будут учить их паковать людей, класть лицом в асфальт и отправлять в мясорубку.Удары украинских дронов-камикадзе по Приднестровью тоже неслучайны. Попытки дестабилизировать ситуацию продолжаются. Мне кажется, что в этом замешаны не столько США, сколько Великобритания, которая пытается повысить ставки и раскачать тут свою игру. Это очень опасно.Так что вооруженный конфликт возможен. Но я думаю, что на какое-то время он будет отложен. И произойдет он только из-за полного отчаяния Запада.- Когда Запад может отчаяться?- Я бы в этой связи обратил внимание на ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины.Россия впервые начала наносить удары не просто по трансформаторам, а по генерирующим мощностям, которые непосредственно вырабатывают электричество. Они очень сильно повреждены. Фактически энергосистема Украины висит на волоске. Мы это хорошо видим на примере Харькова. И Россия в любой момент может ее добить.Да, на Украине есть атомные станции. Но ударам подвергаются объекты, куда поступает электричество от этих АЭС. Если их выбить, то атомные станции придется погасить.Повторюсь, АЭС не может не работать. Она должна работать постоянно. Если у станции не будет потребителя, ее надо глушить и полностью консервировать.Вернемся к нашему региону. Электроснабжение Одесской области держится на Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) и Кучурганской ГРЭС (Приднестровье). И если сейчас здесь начнется война, с ГРЭС может произойти что-то нехорошее. В этом случае Молдавия сразу же останется без света (никакая Румыния ей не поможет), а энергоснабжение Украины будет еще более затруднено.До этого было много прогнозов, что в Приднестровье может начаться рубилово прямо перед большим наступлением российской армии. Но сейчас понятно, что это наступление будет иметь ограниченные цели, например, освобождение Донбасса. И если в этих условиях Украина попробует что-то сделать с Приднестровьем, ее просто погасят. Тут Россия нам очень помогла.- С Украиной понятно. А что насчет Румынии?- Еще в начале 2010х годов Румыния и Молдавия подписали межправительственный договор о взаимопомощи в связи с какими-то чрезвычайными ситуациями (от техногенных катастроф до попытки государственного переворота). Тогда это тоже вызвало скандал.Нужно понимать, что сейчас речь идет о межведомственном соглашении, за которое должен дополнительно проголосовать парламент. Но, учитывая, что в молдавском парламенте сидят "хорошие люди" (это они так сами себя называют), они за это проголосуют.Повторюсь, между МВД и Минобороны Румынии и Молдовы уже подписаны межведомственные договоры. С юридической точки зрения Бухаресту ничего не мешает ввести полицейский или воинский контингент на молдавскую территорию. Просто в данном случае румыны решили подкрепить это законопроектом.Поэтому когда у ВСУ посыплется фронт, Румыния запросто может аннексировать Молдову.- Насколько критична для России будет такая аннексия?- Мне бы очень этого не хотелось.В Молдове достаточно сторонников России, которым от этого будет очень плохо. Эта территория уже находилась в составе Румынии. "Титульное" румынское большинство относилось к молдаванам как к людям второго сорта. Из "бедной Бессарабии" в королевскую Румынию вывозилось все, что можно было отвинтить. Когда в 1940 году сюда пришла Красная Армия, советские люди просто поражались отсталости правобережной Молдавии.Кстати, именно из-за этого такая разница в менталитете между жителями правого и левого берега Днестра. Территория современного Приднестровья (кроме Бендер) не была под румынской оккупацией. Это был индустриальный регион. Так оно и осталось. Правый берег более сельскохозяйственный, а левый берег – более промышленный.Это напоминает ситуацию с современной Украиной, когда в западных ее областях (входивших в состав Польши) остался "садок вишневый коло хаты", а тот же Донбасс остался промышленно развитым регионом.Сегодняшняя Румыния ненамного лучше королевской. В Румынии есть беднейшие регионы, где местные жители выбрасывают мусор прямо из окон на улицу. И есть видео, где люди, говорящие на румынском языке, даже не знают, как называется их страна. Румыния погрязла в сумасшедшей коррупции. Бухарест поделен между несколькими преступными группировками. Понятно, что в этих условиях они не станут вкладывать деньги в развитие из без того нищей молдавской территории.Вообще я не очень понимаю, как Румыния собирается проводить аннексию, если против нее выступают гагаузы в Комрате и болгары в Тараклии. Но если Бухарест сойдет с ума и решится на такую аннексию, ему будет наплевать на все эти нюансы. Мнения молдаван Румыния спрашивать не будет. Она даже Майю Санду спрашивать не будет. Это произойдет в результате геополитических сдвигов в нашем регионе.- Я имел в виду, может ли Россия договориться с Румынией о мирном разделе той же Молдавии? Или с ней придется воевать за Бендеры и Гагаузию?- Сейчас Румыния воевать не хочет.Да, есть неофициальная информация, что Москва посылала Бухаресту сигналы, что Румыния в случае территориального раздела Украины может забрать себе "свои" Черновцы, но не трогать Молдову. Но пока тоже непонятно, насколько этот сценарий реализуем.Я же часто общаюсь с румынами. Многие из них хорошо относятся к России. Они не любят свое правительство, которое превратило их страну в колонию Евросоюза. Все-таки в советское время у Румынии был неплохой промышленный потенциал, а сейчас он сведен на нет. Земля тоже выкуплена транснациональными корпорациями. Это не фигура речи. Там все очень жестко. Там есть поля, которые огорожены забором с вышками и колючей проволокой (охрана там тоже иностранная).Румыны пытались против этого протестовать, но эти протесты жестко пресекались.Так что такое объединение нищего с бедным никому не принесет ничего хорошего.- Вернемся к началу разговора. Если я вас правильно понял, то в Приднестровье не начнется ничего экстраординарного до тех пор, пока Россия не обрушит фронт ВСУ или не выбьет энергетику Украины?- Именно так. Война в Молдове – это конец не только энергетике Украины, но и энергетике Молдовы. Запад уже пытался переключить эту систему на Румынию, но это технически невозможно.- И, если я вас правильно понял, Россия не будет сейчас спешить с генеральным наступлением?- Да. С югом пока что повременят. У России есть цели, которые более удобны с точки зрения логистики. Тот же Донбасс. Максимум – Сумы и Харьков. Они просто ближе к границе. А какие-то стратегические операции по той же Одессе возможны только в 2025 году.- Кстати, мы в последнее время начали уничтожать мосты в Одесской области.- Одно другому не мешает. Уничтожение мостов само по себе ни о чем не говорит. Они уничтожаются по всей территории Украины, кроме западных областей. Может быть, это какой-то отвлекающий маневр. Давайте не будем давать подсказки противнику.- А Молдавия к 2025 году может за счет чего-то усилиться?- Нет. Откуда она возьмет людей и технику, чтобы стать мощнейшей армией мира?Понимаете, война между Приднестровьем и Молдавией – это война слабого против немощного. Самая большая угроза для ПМР – это угроза диверсий и терактов. Причем она исходит изнутри. Я имею в виду работу противника с местными чиновниками и силовиками, чтобы в час ИКС кто-то из них не выполнил свои должностные обязанности, а также его работу по деморализации населения.Я не хотел об этом особенно говорить, но в последнее время в Приднестровье раздухарились ждуны, которые даже в общественном транспорте не стесняются хамить: "Мы сейчас с Молдовой объединимся, а вам всем конец".Ну ничего. Это мы переживем.- И как вы будете жить до того момента, пока все эти события не произойдут?- Да так и будем жить. Будем выкручиваться.На самом деле нынешний статус-кво вокруг Приднестровья устраивает Россию. Москва делает все, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля. Резких движений делать не надо.Конечно, когда у ВСУ посыплется фронт, это будет для Приднестровья весьма рискованный момент. Киевский режим может напасть, чтобы поддержать боевой дух армии и общества, а также помешать наступлению России.Сейчас в Одесской области у ВСУ сосредоточена 20-тысячная группировка. В основном – это тероборона, где много возрастных людей. Да, с тактической точки зрения, Приднестровье – это вытянутая полоса земли, которую можно порезать по кусочкам. Это вроде бы лакомая цель. Но у нас есть крупные города (Тирасполь, Дубоссары и Рыбница). Чтобы захватить и удержать эту территорию, нужно много войск. Быстрой победы у Украины не будет.А самое главное, что это бессмысленно. Ну захочет Киев отвлечь силы и ресурсы России. Так Россия погасит энергетическую систему Молдавии и Украины.Повторюсь, боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь.

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Кирилл Курбатов

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